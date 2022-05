Según Lilly Téllez, AMLO no quiere ir a la Cumbre de las Américas por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La senadora panista Lilly Téllez criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por amagar con no ir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los países del continente americano, incluyendo Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“El presidente AMLO no quiere ir a la Cumbre de las Américas porque se siente enano entre gigantes y enorme entre tiranos. Que ya deje de hacer el ridículo en sus conferencias matutinas; solo complica las relaciones de México con los países democráticos”, escribió en su cuenta de Twitter.

La senadora fue criticada en redes sociales por quienes le dijeron que alucinaba porque el presidente ha tenido el valor de decirle que no a Estados Unidos y dejar en evidencia a una cumbre es que “como una reunión de besa pies de ese país intervencionista y desestabilizador, que solo daña”.

"¿Gigantes?, ¿enano?", alucina señora, el ha demostrado algo que nunca tuvo sus cuates y alcahuetes, el valor de decirle NO a los Estados Unidos y dejarlo en evidencia su cumbre como un una reunión de besa pies de este país intervencionista y desestabilizador, que sólo daña. — Diana Martínez (@Narusailor) May 12, 2022

¿Qué dijo AMLO sobre la cumbre?

El 10 de mayo pasado, en su conferencia de prensa mañanera, López Obrador dijo que si había exclusiones en la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Estados Unidos, no asistiría como protesta y, por el contrario, enviaría a un representante en su lugar.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, indicó en la conferencia de prensa celebrada en Palacio Nacional.

Señaló que el mensaje que enviaría con su ausencia sería de protesta. “Porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”.

Agregó que no están para la confrontación, sino para la hermandad y la unión que, aunque haya diferencias, se puedan resolver escuchándose, dialogando, pero no excluyendo, porque nadie tiene el derecho de hacerlo.

Rechazó que su decisión tenga un impacto negativo en la relación bilateral porque ambos son países independientes que tienen una relación de amistad y respeto.

Descartó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fuera a “tomar a mal” esta decisión, porque, dijo, siempre ha sido un hombre respetuoso y todavía falta tiempo para poder lograr acuerdos para buscar la unidad de América.

“Nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos”, comentó.

Aseguró que se está por resolver el asunto y celebró que lleva una “muy buena relación con el gobierno del presidente Biden: “lo consideramos un hombre bueno, una persona de buenos sentimientos, pero no deja de haber todavía esa rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos”.

A pregunta expresa sobre si existía la posibilidad de que no asistiera si se negara la participación de países como Cuba, respondió:

“No. Vamos todavía a definir cuál va a ser nuestra postura, pero sí estamos convenciendo, persuadiendo de que debemos unirnos todos. En cumbres pasadas se ha invitado a todos, no tiene ahora por qué ser distinto; al contrario”, comentó.

Dijo que está consciente de que hay grupos políticos en Estados Unidos que apuestan a la confrontación y que quisieran tener de rehenes a los pueblos de América Latina y el Caribe, como es el caso del bloqueo a Cuba, que es muy promovido por políticos cubanos que tienen mucha influencia en Estados Unidos.

Calificó el bloqueo como indebido, inhumano y que es una vileza utilizar una estrategia política de esa naturaleza con propósitos político-electorales.

“No puede sufrir un pueblo, todo un pueblo por el interés de un grupo”, sentenció.

Por eso, señaló que debe ser el gobierno de Estados Unidos quien decida sobre esto, porque es un asunto de derechos humanos y es un asunto que tiene que ver con la soberanía y con la independencia de los pueblos, y con la no intervención y con la autodeterminación de cada país.

Propuso que, además de hacerse a un lado y buscar la unidad de todos los pueblos de América Latina y el Caribe, se plantee hacer algo como la Comunidad Europea que después se volvió la Unión Europea.

“Que así en América nos unamos todos. Sería una de las regiones más fuertes. No sería, es la región con más potencial económico, social, cultural, del mundo, en recursos naturales, en fuerza de trabajo, en tecnología, desde luego en culturas, en potencial económico, en mercado”, señaló.