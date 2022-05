"No voy a declinar": Monreal mantiene su aspiración para 2024 pese a no ser mencionado por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, no declinará a sus aspiraciones presidenciales, pese a que no es considerado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado al respecto, el líder de los morenistas en el Senado dijo que el presidente tiene razón cuando dice que nadie debe ser excluido de la Cumbre de las Américas y en ese sentido dijo que seguirá luchando por aparecer en la boleta electoral en 2024.

“Creo que ninguna persona, como lo dice, tiene el derecho de excluir a nadie, ni en las cumbres ni los foros ni los procedimientos, yo solo simplemente respeto al presidente, le tengo admiración al presidente, yo voy a seguir luchando, no voy a declinar en mi lucha a lograr una aspiración legítima”, dijo Monreal.

El coordinador de la bancada mayoritaria dijo que no se le puede impedir participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura porque es uno de los fundadores del partido.

“Yo quiero preguntar, ¿por qué se impediría mi participación si tengo 25 años luchando con el presidente, al lado del presidente?”, preguntó.

“¿Quién nos puede regatear el que hemos sido perseguidos en distintas épocas por luchar por Morena y que ahora simplemente creo que la libertad y la democracia deben imperar en Morena?”, añadió.

El senador advirtió que debe ser democrático el procedimiento para elegir a la candidata o candidato del partido en el poder y lamentó que hasta el momento “no lo está siendo”.

“Mi lucha siempre ha sido adversa, nunca he sido cobijado o promovido por los poderosos o por el gobierno, nunca he sido promovido o cobijado por las nomenclaturas políticas, siempre quienes me han impulsado es la gente del pueblo”, aseguró.

El legislador dijo que su lucha será “hasta el final” porque se trata, señaló, de “una aspiración legítima que no es una visión vulgar”.

Este martes, López Obrador volvió a dar un espaldarazo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al asegurar que “quiere” mucho a Sheinbaum; que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es su paisano y que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está “haciendo un trabajo de primera”, el presidente excluyó otra vez a Monreal pese a sus abiertas intenciones de participar en la sucesión presidencial.