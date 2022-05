"Lo va a pensar": AMLO pidió a Biden no excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la pasada conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, le planteó “con todo respeto” que si van a realizar una Cumbre de las Américas el próximo 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California, tienen que participar todos los países del continente y nadie debe ser excluido.

“Y que ya tiene que cambiar la política, en América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. Entonces, de manera muy respetuosa, porque ¿cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados?, ¿de qué continente?, ¿de qué galaxia?, ¿de qué satélite?”, cuestionó López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario mexicano consideró necesario dialogar entre los representantes de los países de América para lograr el entendimiento, la unión y hermandad.

#ConferenciaPresidente. Destaca @lopezobrador_ que también le subrayó a @POTUS que si se hará una Cumbre de las Americas “deben estar todos los países, sin excluir a nadie”. pic.twitter.com/Cr7BXCd4qA — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 2, 2022

“Eso es lo que necesitamos, no la confrontación. Y quedó (el presidente Joe Biden) en que lo va a pensar. Ojalá y se resuelva a hacer la invitación abierta. Y el que no quiera ir, pues que no vaya, pero que nadie excluya a nadie”, sostuvo el tabasqueño.

Enseguida, aseguró que tiene información de que hay grupos al interior de Estados Unidos que se oponen a la política de unión y hermandad entre los pueblos americanos porque “han sacado raja y provecho” de esa política excluyente.

"Han sacado muchas ventajas en lo económico y muchas ventajas en lo político, pero ya basta de estar medrando con el dolor de la gente, con el sufrimiento de los pueblos”, exhortó López Obrador.