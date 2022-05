Vicente Fox reprocha a AMLO haberle quitado su pensión como expresidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Yo tengo que buscar mi 'chivo', mi ingreso y para mi familia”, señaló el expresidente Vicente Fox (2000-2006), tras quejarse de que el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló su pensión de 110 mil pesos mensuales. Dijo que, desde 2018, está obligado a trabajar para buscar un ingreso para él y su familia.

En La Entrevista con Yordi Rosado, titulada “Vicente Fox, memorias de un expresidente”, aseguró que después de dejar de recibir dinero del gobierno debió diversificar sus ingresos creando algunos negocios, a los que llamó “changarritos”, como el de la industria del cannabis, la distribución de tractores y un salón de eventos en su rancho de San Cristóbal del Rincón, en Guanajuato.

También comentó que impartió conferencias por las que cobraba hasta 200 mil dólares, pero sus pláticas se fueron devaluando y ahora no recibe ni la cuarta parte de lo que ganaba.

“Al terminar, este cuate López Obrador quita la pensión que me daba, dejo la presidencia y me vengo desempleado para acá, tengo que rehacer mi sistema de ingresos. Todo mundo piensa que este rancho me da para vivir, no, yo tengo que buscar mi 'chivo', mi ingreso y para mi familia”, señaló el expresidente de 80 años.

“Quizá no me lo crea mucha gente pero yo no me robé un solo clavo, no hice ningún negocio con el gobierno”, dijo en la entrevista.

En noviembre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos con la que dio fin al sistema de pensiones a expresidentes.

Se estableció que “no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Su relación con Marta Sahagún

En otro punto, Fox habló sobre su relación junto a Marta Sahagún, quien pasó de ser su vocera presidencial a su esposa, en julio de 2001. Asimismo, habló de su vida laboral en The Coca-Cola Company y cómo se inició en la política, así como anécdotas junto a otros presidentes, etcétera.

Fox recordó que conoció a Marta Sahagún porque ambos eran parte del Partido Acción Nacional (PAN) y mientras él buscaba la gobernatura de Guanajuato, ella iba por la alcaldía de Celaya, elección que perdió y, por eso, la invitó a ser parte de las voceras durante su mandato.

“Yo le hice la invitación para que viniera como vocera al gobierno de Guanajuato, ella aceptó de inmediato, eso gustó y gustó mucho a ambos. Ahí ya coqueteábamos un poquito”, confesó.

Contó que tres años antes le avisó a su ahora esposa que había decidido contender a la presidencia de la República, por lo que renunció como gobernador de Guanajuato y ella hizo lo mismo para apoyarlo en su campaña.

“Ella ya traía ‘también el piquetito del zancudo del amor’, dijo al respecto. Señaló que ella dejó su carrera y todo lo que estaba haciendo y se unió a él a la carrera por la Presidencia en la República, lo cual era muy arriesgado. “Ella fue la primera, arriesgó todo por mí”, celebró.

“Ya estando allá en Los Pinos, ‘Martita’ decidió que quería vivir en Los Pinos, no había una oferta de por medio y dije “aay cabr*n, ahora sí ya me agarraron”, contó entre risas.

Recordó que su boda fue en la famosa Cabaña de Los Pinos, y que fue austera, solo con los familiares más cercanos de ambos: “Con 6 gentes a las 8 de la mañana estando el entonces presidente español José María Aznar en México como visita oficial. Nos casamos ahí a las 8 de la mañana”.

Esta fue la segunda boda para ambos personajes, pues Fox tenía ya cuatro hijos adoptados de su relación con Lilian de la Concha, de la que se separó en 1991, mientras que Sahagún tenía tres hijos de su anterior matrimonio.

Respecto a los rumores de que Marta Sahagún era quien tomaba algunas decisiones de su gobierno, comentó:

“Otra vez esta respuesta de sí y no, yo creo que al final yo tengo mi carácter, mi seriedad y mi forma de hacer y resolver los asuntos. Ella sabe que en ese terreno no se metía, pero ella construyó muchas alianzas.

“Fue muy inteligente de su parte trabajar por la vía de ¡Vamos México!, yo no tengo ningún empacho en decir que ‘Martita’ si tiene e influyó mucho en muchas decisiones, pero no tomó las decisiones”, según dijo.