Legisladores del PAN contraatacan a Morena y se reúnen con el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado volvió a ser terreno de disputa electoral, luego que las bancadas del PAN en el Congreso de la Unión se reunieron en privado con el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y denunciaron que el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, tiene presuntos nexos con huachicoleros.

Este miércoles, el grupo parlamentario del PAN se reunió con el gobernador saliente de Tamaulipas en la Torre Azul del partido, sobre Paseo de la Reforma, y luego ofreció una conferencia de prensa en el Senado, para informar que en el encuentro con García Cabeza de Vaca abordaron las denuncias de Morena sobre un clima de persecución política en la entidad y una elección de estado.

“Simplemente vino a decir pues no hay nada de eso, no hay una sola orden de aprehensión, no hay una sola persecución, no se está acosando absolutamente a nadie en el estado de Tamaulipas por más que lo venga a decir el candidato de Morena aquí en el Senado, como lo dijo hace unos días”, afirmó Julen Rementería del Puerto, coordinador del PAN en la Cámara Alta.

Los panistas informaron que denunciaron por el uso de recursos públicos del Senado a favor de candidatos morenistas, como ocurrió con la visita de Villarreal el pasado lunes al Senado, en un acto donde terminaron gritándole “gobernador”, “gobernador”.

“Exigimos que el candidato a gobernador de Morena enfrente los procesos judiciales correspondientes y que tanto los integrantes del gabinete federal como los senadores de Morena dejen de intervenir en la elección a gobernador de Tamaulipas”, exigieron los panistas.

“Pagaron vuelos de medio centenar de senadoras y senadores para venir aquí a hacer un show”, dijo por su parte, la senadora Kenia López Rabadán.

En tanto, Rementería del Puerto acusó nuevamente que el candidato de Morena en Tamaulipas y sus hijos tendrían presuntos vínculos con traficantes de combustible, específicamente con los hermanos Carmona Angulo.

“Existen indicios contundentes de que la campaña de Morena es financiada con dinero ilícito”, dijo el legislador del PAN.

Por su parte, el diputado panista José Antonio García García dijo que el propio el alcalde con licencia de Reynosa, el morenista Carlos Peña Ortiz, aseguró ante los medios de comunicación que los huachicoleros en Tamaulipas estaban patrocinando a sus candidatos con recursos, fortaleciendo al candidato Américo Villarreal.

“También es sabido que estos recursos venían de parte del señor Sergio Carmona; sabemos, y aquí está plenamente acreditado, que no solamente recursos económicos, sino también apoyaban a los candidatos con vehículos blindados. También tenemos acreditado esta relación de Sergio Carmona, con el propio presidente del Partido de Morena, con Mario Delgado”, afirmó.