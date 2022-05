"Aquí traigo lo que le faltó: un par de huevos”, reclama panista a Farías por irse a MC (Video)

El diputado panista Jesús Gómez le entregó una bolsa con huevos a su ex correligionario Roberto Farías. Foto: Tomada de video

MONTERREY, N. L. (apro).- En una accidentada jornada en el Congreso Local, el diputado panista Jesús Gómez le entregó una bolsa con huevos a su ex correligionario Roberto Farías, que en días pasados se cambió a la bancada de MC.

Mientras caminaba por el recinto, desde la tribuna le pedían respeto al albiazul, quien ignoró la solicitud. Una diputada pretendió impedir que avanzara, mientras otra lo defendía: “No lo toques. Tiene libertad”.

Gómez dejó una bolsa transparente con el par de huevos y mientras regresaba a su asiento, Farías los cogió y se los arrojó a su paso.

Fue una jornada inusual la de este martes en el Congreso Local, donde las fracciones del PRI y el PAN se pusieron de acuerdo para llevar camisas con la leyenda Yo no me vendo, en referencia a los diputados que han dejado las filas de este partido mayoritario para engrosar las de Movimiento Ciudadano.

La bancada tricolor subió al estrado para tomarse la respectiva fotografía con sus playeras blancas. Lo mismo hicieron los panistas con una camisa azul que en la espalda tenía la leyenda Yo no me vendo, y en el frente Mis valores no tienen precio.

Al respecto, Eduardo Gaona, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, que en días recientes sumó tres legisladores a sus filas, desestimó la exhibición de las camisas.

“La playera es lo de menos, lo que importa es el trabajo. Mientras alcaldes y legisladores se están viniendo a Movimiento Ciudadano, en redes sociales salen con tatuajes y ahora con estas playeras. Que así le sigan. A ver si esos diseños en redes sociales evitan que la gente le apueste a un gran proyecto como es la bancada de MC. Estamos para trabajar y dar resultados a la gente, no para andar con payasadas”, dijo.

Al cuestionarle que, al reclutar a diputados tricolores y albiazules, no estarían recurriendo a “la vieja política” como se refirió a ellos en campaña el entonces candidato a gobernador Samuel García, Gaona dijo solamente que los legisladores que se adhirieron al emecismo son de excelentes perfiles y trabajadores.