AMLO va de gira por Centroamérica y el Caribe; busca ordenar el flujo migratorio hacia EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este día viaja a Guatemala como parte de una gira de trabajo en países de Centroamérica y el Caribe para ofrecer su cooperación en temas de desarrollo social y plantear la aplicación de los programas del gobierno de México denominados Sembrando vida y Jóvenes construyendo el futuro con el propósito de unificar los pueblos en América y ordenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Por ello, dijo que es una contradicción y paradoja, el hecho de que se frene, contenga y rechace a migrantes de México y Centroamérica en Estados Unidos y Canadá, porque ambos países carecen de “mano de obra”.

Desde luego que tiene que ser un flujo migratorio ordenado, pero lo podemos lograr y llevar a cabo, a través del otorgamiento de visas temporales de trabajo”, indicó.

En la conferencia mañanera, realizada en la ciudad de Puebla, el mandatario recordó que en su pasada charla telefónica, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo que tiene buenas relaciones con los líderes de ese país y eso facilita aceptar trabajadores temporales.

“Eso es posible porque, es un hecho que no tienen fuerza de trabajo y si podemos resolver el problema de la migración con un flujo ordenado se va a demandar un cambio de política en todo el continente americano, ya no la misma política hegemónica de hace dos siglos, ya no las confrontaciones, buscar la unidad, hermandad y poner por delante el interés general de los pueblos”, expresó.

Esta tarde, el presidente Obrador viaja de la ciudad de Puebla a Guatemala donde tendrá una reunión privada con el mandatario, Alejandro Giammattei Falla.

De esta forma, el mandatario mexicano comienza con una gira en Centroamérica y el Caribe donde visitará, además de Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador y Cuba.

Al respecto, el presidente Obrador señaló que la política exterior de su gobierno busca mantener buenas relaciones con todos los pueblos del mundo y cooperación, así como actuar de manera solidaria.

“Nos faltan recursos y existen muchas necesidades en México pero debemos ser siempre solidarios”, sostuvo AMLO.

Por ello, dijo que América es de las regiones más ricas del mundo en cuanto a recursos naturales y destacó el capital, las inversiones, el desarrollo tecnológico, la mano de obra y el mercado.

“Esos elementos nos dan ventaja comparativa como las distancias, tenemos un mercado importante en América y no necesitamos traslados largos para llevar mercancías de un lugar a otro, estamos insistiendo mucho en que haya inversión en América del norte para alcanzar la integración del continente”, sostuvo.

Luego, señaló que el propósito de su gira de trabajo en el extranjero, básicamente es para expresar la solidaridad del gobierno de México con los pueblos hermanos vecinos de Centroamérica y el Caribe con el objetivo de fortalecer la cooperación.

“Hay que llevar a la práctica la fraternidad universal y atender a todos, escuchar a todos y respetar a todos pero darle preferencia a los más pobres, humildes y necesitados”, señaló.