AMLO presume que contratará más de 500 médicos cubanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno va a contratar a más de 500 médicos especialistas de Cuba, porque en México existe un déficit de doctores y no quieren trabajar en zonas apartadas como la región de la Montaña de Guerrero.

Incluso, reveló que le pidió a los directivos de la fundación Teletón construir un centro de rehabilitación para niños con discapacidad en la ciudad de Tlapa de Comonfort, considerada como el corazón de la Montaña guerrerense, porque el gobierno federal actualmente está destinando 20 mil becas para menores de bajos recursos.

No obstante, le respondieron que el problema es que los médicos especialistas simplemente no que quieren trabajar en esa región apartada de Guerrero que concentra población de alta marginación indígena Nahua, Ñuu Sávi (Mixteca), Me´ Phaa (Tlapaneco) y mestiza, ubicada al oriente de la capital Chilpancingo y colindante con los estados de Oaxaca y Puebla.

Por ello, dijo que los médicos especialistas procedentes de Cuba, que serán contratados por el gobierno de México, se van a concentrar en la ciudad de Tlapa para trabajar en los 17 municipios que conforman la región de la Montaña de Guerrero y el centro Teletón será construido finalmente en el estado de Sinaloa.

En la conferencia mañanera, el mandatario habló sobre su reciente gira de trabajo en países de Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice, así como el Caribe donde visitó Cuba que calificó como exitosa y destacó el convenio con el gobierno del presidente cubano, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez para que médicos especialistas de la isla caribeña vengan a trabajar a México.

Al respecto, explicó que de manera paralela, estudiantes de medicina en México podrán viajar a Cuba para capacitarse en alguna especialidad, argumentando que existe un déficit de especialistas mexicanos con disposición de laborar en zonas marginadas porque la mayoría están concentrados en franjas urbanas.

“Nos está pasando con el caso de un centro para la aplicación de terapia a niños con discapacidad de la fundación Teletón, porque estamos otorgando 20 mil becas para niños pobres y ellos (directivos de Teletón), deciden construir un nuevo centro y me preguntan qué dónde y les digo que en Tlapa, en la Montaña de Guerrero y me dicen que sí pero que no tenemos especialistas que quieran ir a vivir a Tlapa”, dijo y agregó:

Son los temas que platiqué con el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, de que especialistas en terapia para niños puedan estar en la Montaña de Guerrero y con el Teletón llegamos al acuerdo de que ese centro, se establezca en Sinaloa porque allá sí hay condiciones”, indicó.

Enseguida, dijo que el déficit de médicos con vocación de servicio y capacitados en México, es lo que llevó a tomar la decisión de contratar a más de 500 especialistas cubanos que van a ayudar al gobierno de AMLO para consolidar su proyecto de garantizar el derecho a la salud, la atención médica, el abasto de medicinas y estudios clínicos gratuitos para los mexicanos que no tienen seguridad social.

“Ya empezamos, pero tenemos este déficit que estamos resolviendo y en el caso de Cuba, ustedes saben que aún con la inconformidad de los conservadores la relación de nuestros pueblos viene de lejos y ha sido muy fraterna”, indicó.