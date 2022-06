Dirigentes de Va por México parecen promotores de la transformación: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Si yo actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos, porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, en tono de broma dijo: “Sí, es como para decir: ‘Va por México, aguanta, el pueblo se levanta’. La verdad, muy mal”, añadió.

Por ello, dijo a los integrantes del bloque opositor que anunciaron una moratoria constitucional para rechazar todas las iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión que "es de sabios cambiar de opinión”.

“Además, los dirigentes de los partidos no son los jefes de los legisladores. El legislador es representante del pueblo. Un legislador no representa a un partido, representa a los ciudadanos, representa al pueblo. Si no son borregos, son representantes populares. ¡Cómo toman una decisión así! Pero es el coraje. Ojalá y rectifiquen, pero pues están muy molestos”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario consideró que si los dirigentes del PAN, PRI y PRD tomaron la decisión de anunciar el rechazo a las iniciativas del Ejecutivo federal, seguramente fue por molestia tras los resultados electorales adversos del pasado proceso electoral.

“Además, me imagino que están muy fatigados porque son muchos los asuntos que tienen que atender pero es un asunto de ellos. Yo pienso que es de sabios cambiar de opinión y que, si estaban molestos, porque fue después de las elecciones, enojados y dijeron: ‘A ver, ¿cómo nos desquitamos?’, entonces, pensaron en tirar una pedrada. Pero se equivocaron, porque su función es legislar”, refirió López Obrador.

Luego, comentó que el PAN no va a obtener votos entre la ciudadanía porque se opuso al programa de pensión para adultos mayores porque consideran que este tipo de políticas son populismo y paternalismo.

“Entonces, esos tienen toda la justificación de que sean conservadores, nada más que no engañen, que no se inmolen. Esa es la diferencia entre unos y otros, ¿no?”, dijo en referencia al PRI y el PAN.

Como ejemplo, señaló que el líder de la CTM, Fidel Velázquez, decía que era charro y no le importaba lo que dijeran de él pero los conservadores se siguen dando baños de pureza, y su doctrina es la hipocresía, el doble discurso y “eso molesta más”.

“Son en esencia iguales, pero unos son corruptos, cínicos y los otros son corruptos hipócritas. Y así como el cinismo indigna, la hipocresía también debe de indignar”, sentenció López Obrador.

Enseguida, arremetió contra los priistas y preguntó:

“¿Quién inspira a los priistas ahora?, porque uno tiene que tener siempre un referente, para cualquier actividad se requiere un ideal, se requieren principios, se requiere una doctrina, una utopía. ¿Quién los inspira? ¿Iturbide, Santa Anna, Porfirio Díaz, Huerta, Salinas? ¿Quién? ¿En dónde queda Hidalgo? ¿En dónde queda Morelos? ¿En dónde queda Juárez? ¿En dónde queda Villa? ¿En dónde queda Zapata? ¿En dónde queda Madero? ¿En dónde queda Lázaro Cárdenas?”, reprochó el presidente López Obrador.