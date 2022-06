"Sería de cobardes que me hiciera a un lado": Alejandro Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional a la que se convocó de última hora, Alejandro Moreno reafirmó que no dejará la dirigencia nacional del PRI y se quedará al frente hasta el año que viene.

Ante los integrantes del Consejo Político Nacional del PRI, Moreno recibió el respaldo de los consejeros y demandó unidad para ganar las elecciones para gobernador en Coahuila y Estado de México, a las que considero vitales para el partido.

Trasmitida por zoom, la 58 sesión extraordinaria se realizó en la sede del partido bajo los gritos de “unidad” y vivas a “Alito” Moreno, que con el brazo alzado mostró el puño cerrado en demostración de poder.

Entre los ex líderes del PRI que asistieron de manera presencial estuvo Jorge de la Vega y a distancia Beatriz Paredes, Humberto Roque Villanueva, José Antonio González y Cristina Díaz.

Acompañado por los miembros del Consejo que le aplaudieron en cualquier oportunidad y corearon “Alito”, Alejandro Moreno manifestó que lo más importante es la unidad para el PRI y ganar las elecciones del 2023 en Estado de México y Coahuila.

En su discurso atacó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo que el país está en llamas y que Morena tiene apoyo electoral porque modificaron las reglas electorales, realizan campañas de odio y calumnia, “terrorismo de Estado” y violan el Estado de Derecho.

“El crimen organizado define las elecciones como en Tamaulipas”, acusó Moreno al referirse a la victoria del candidato de Morena, Américo Villarreal.

Sobre la reunión con los expresidentes del partido, señaló que se recibieron sus opiniones y puntos de vista, pero aclaró que no renunciará y que “esta dirigencia cumplirá su mandato”.

“Les digo frente y claro, no negociaré la voluntad de los priistas. Sería de cobardes y desleal si en esta guerra que encabeza el poder yo me hiciera a un lado de los priistas. Yo estoy con los priistas, yo me muero en la raya con los priistas y vamos ganar con los priistas”, dijo en medio de los gritos de “duro, duro, duro” de los asistentes.

¡México necesita al PRI más unido de todos los tiempos! Demostremos que sabemos ganar, pero que también sabemos gobernar y trabajar por este país. uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/g9x5xdwBHs — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 16, 2022

Alejandro Moreno reconoció la alianza con el PAN pero destacó el compromiso del PRI con los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, para las elecciones el año entrante en esas entidades.

Dijo que atrás quedaron los acuerdos cupulares y la imposición en la dirigencia por parte del presidente de la República, y rechazó hacerse a un lado porque afirmó que siempre da la cara.

“Alito, el PRI está contigo” le gritaron a Alejandro Moreno al asegurar que ganarán las elecciones en Coahuila, el Estado de México el año que viene y en 2024 la Presidencia de la República.

“Aquí estamos los priistas, nada nos va a doblegar”, sostuvo Moreno retando a Morena.

Le piden no claudicar

Previamente los presidentes de los comités en Coahuila y Estado de México, Rodrigo Fuentes y Erick Sevilla, respectivamente, demandaron apoyo del partido y sus militantes para enfrentar las elecciones del año entrante y rechazaron las propuestas de un cambio en la dirigencia.

“Alito es presidente del PRI no por capricho ni por imposición” dijo Rodrigo Fuentes al demandar respeto a quienes votaron por Alejandro Moreno, que obtuvo 1.6 millones de votos para ser elegido como presidente nacional del PRI.

Por su parte el mexiquense Sevilla pidió a Alejandro Moreno no claudicar y que siga adelante con su liderazgo al frente del PRI.

Ambos priistas señalaron que en 2023 el PRI enfrentará una “elección de Estado” y acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de intervenir a través de la manipulación de los programas sociales, compra de votos y hasta de amenazas de grupos criminales.

“No tiene derecho a amenazar a nuestra gente”, sostuvo el dirigente de Coahuila, Rodrigo Fuentes quien a lo largo de su participación defendió a Alejandro Moreno y cerró coreando “que viva Alito Moreno”.

Estrategia para Coahuila y Edomex

El Consejo Político Nacional aprobó un plan de estrategia para las elecciones en Coahuila y Estado de México al señalar que sólo ganarán con la unidad.

El gobernador electo de Durango, Esteban Villegas, invitado al evento, insistió en la unidad y aseguró que sólo así se puede vencer a Morena.

Villegas destacó también la integración de la alianza con la cual ganó y agradeció a Alejandr Moreno su trabajo en la coalición con el PAN y PRD. Dijo que ese es el camino para Coahuila y el Estado de México.

“El PRI junto es invencible” aseguró el duranguense.

Por su parte Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, hizo un reconocimiento a las bases militantes pero también a la dirigencia de Alejandro Moreno, señalando que con su liderazgo “el PRI tiene presente y futuro”.

Hablo de la reunión con los expresidentes del PRI, dijo que las críticas son reduccionistas porque sólo se centraron en los resultados electorales sin tomar en cuenta que la crisis del PRI es de años, con decisiones equivocadas como la reforma educativa del 2013, cuando se menospreció a los maestros.

Al igual que los demás participantes, Moreira pidió cerrar filas para las elecciones en Estado de México y Coahuila y detener lo que calificó “la elección de Estado” que realizarán Morena y el presidente López Obrador.