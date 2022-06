Porfirio Muñoz Ledo acusa a López Obrador de tener una "alianza con el narco"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El exdiputado federal por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, señaló que existe una asociación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico que “en 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio por esas transferencias de lealtades y de asociaciones y por un nuevo juzgamiento de la ciudadanía”.

Así lo planteó en un discurso en la reunión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal), a la que fue invitado por el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

“Yo he hecho un llamado al presidente de la República con el siguiente argumento, pragmático, además. El presidente va a terminar su periodo. La pista ya se le está acabando.

“Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad y los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, entonces que no hay nada que se le pueda oponer. A esto le llamamos en México ‘El Maximato’”.

López Obrador debe entender “que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque estos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas las plazas políticas, se entienden con el que va a llegar. Ya no va a necesitar el narco del presidente”, advirtió.

Para Muñoz Ledo, este es el tema, que es moral y de análisis político, porque el narcotráfico “va a prescindir del presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores y que tarde el proceso para que llegue a un armazón de otro tipo”.

En ese sentido, consideró que “México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social. Pacto de poder, le llama mi amigo Alberto Aguilar Iñárritu hace muchos años, porque de otra manera no veo salida a los problemas”, añadió.

"Ha aparecido un nuevo rey de la selva, que es el narco, porque potencia en dimensiones nunca soñadas, nunca imaginadas, el uso del dinero”, aseveró Muñoz Ledo.

En otro asunto, acusó al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, de emplear dinero ilícito en la disputa por la dirigencia del partido.

Los recursos del actual presidente fueron tantos dijo, que un día cambió la publicidad de espectaculares en toda la Ciudad de México. En ese sentido, cuestionó el origen de los recursos y adelantó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRPJF) ha estado investigando el origen y monto del dinero, dijo.

“Tengo aquí un acuerdo del Tribunal Electoral, pensé que iba a estar mi amigo Lorenzo Córdova ---consejero presidente del INE---, en que, acertadamente, pide al INE que averigüe el monto y el origen de los recursos con los cuales me arrollaron y no se ha hecho”, apuntó.