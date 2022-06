AMLO califica de "ruin" que se culpe primero al gobierno federal por el caso de los jesuitas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de ruin la actitud de sus adversarios políticos porque en el caso de los sacerdotes jesuitas y del guía de turistas asesinados en la Sierra Tarahumara cuestionan a su gobierno y no dicen nada sobre la responsabilidad que tiene la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en el tema de los homicidios dolosos, porque se trata de un delito del fuero común.

“¿Qué esto no es un asunto del fuero común? ¿Qué no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local? ¿Y no mencionan eso? ¿Y cuánto tiempo gobernando el mismo grupo en Chihuahua? ¿Y si hacemos un poco de historía qué no fue este partido conservador (PAN), el que hizo la alianza con Carlos Salinas? ¿Y qué no muchos candidatos a presidentes municipales, incluso gobernadores, se apoyaban en los grupos criminales?”, cuestionó López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario calificó a sus enemigos políticos como hipócritas y dijo que "les cuesta mucho trabajo entender”, la separación de las responsabilidades del gobierno federal y local porque se trata de un asunto "muy polémico”.

“Se me hace muy ruin que se da un hecho como este, lamentable porque sí duele, no solo por los sacerdotes que están trabajando por los pobres y es una iglesia progresista, sino duele cualquier asesinato, pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros, hacia mí", expresó.

Por ello, consideró que si se actúa en estricto apego a la ley, y de acuerdo a la responsabilidad de cada orden de gobierno, el homicidio doloso es un delito del fuero común, indicó el presidente López Obrador.