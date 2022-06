Consorcio 4T se deslinda de René Bejarano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia del Consorcio 4T, rechazó hoy estar vinculada a René Bejarano y, aunque admitió que podrían realizar acciones juntos en el futuro, afirmó su independencia.

En un video dedicado exclusivamente al semanario Proceso para desvincularse del Movimiento Nacional por la Esperanza, Leticia Quezada, acompañada de su comité, informó que la relación política que tuvo con René Bejarano y Dolores Padierna terminó hace nueve años.

Noticias Relacionadas Consorcio 4T, la estructura de Bejarano para 2024

En su edición más reciente, este reportero publicó en el semanario Proceso un reportaje en el que se da cuenta de las diferentes actividades de personalidades relacionadas con el veterano de los partidos de izquierda, entre estas, el Consorcio 4T.

A través de su canal de YouTube, Quezada insistió en deslindarse de Bejarano y de cualquier otro grupo político, hizo un repaso de su propia trayectoria como legisladora local y federal, su desempeño como delegada y, en general, de una trayectoria de cuarenta años en la política.

Luego afirmó que la oferta de su organización consiste en promover un relevo generacional, que es un movimiento nuevo y que, aun estando consciente de que en muchos lugares no quieren al Consorcio 4T, seguirán avanzado.

En su oportunidad, el político michoacano Aníbal Guerra reiteró que la organización es autónoma de cualquier grupo y que si bien, sus dirigentes han participado en diferentes equipos en el pasado, Leticia Quezada y él, son los dirigentes.

En mayo se dio a conocer el surgimiento de Consorcio 4T, organización cuya dirigente ha participado ampliamente en el bejaranismo desde su etapa perredista. Para la realización del reportaje mencionado, se buscó una entrevista con René Bejarano que no logró concretarse.

Leticia Quezada agregó:

“Decidimos iniciar un proyecto nuevo, fresco, que hemos cometido errores pero ¿quién no lo ha cometido en este país? ¿quién no cometió algún error político? Y que ahora que decidimos salir, construir un proyecto propio, incluyente, donde estamos cansados de muchos proyectos de mucha gente que utiliza o nos ha utilizado, ahora que va naciendo este proyecto y dimos a luz hace un mes y medio, pretendan ensuciarnos y decir cosas que no son reales”.

Además, consideró que algunos personajes quieren “montarse” en su organización y otros “quemarlos”.

Finalmente, la dirigente del Consorcio 4T, expresó:

“Estamos arrancando, somos políticos jóvenes. Los hemos dicho, los hemos comentado, vamos por un cambio generacional. No se vale que se nos corten las alas.

“Estamos aclarando. Sabemos que muchos no nos quieren pero nosotros vamos tocando la puerta a madrazos. Estamos con el tema del relevo generacional, somos independientes y no tenemos dueño”.