"¿Cómo se va a participar ninguneando a los pobres?": López Obrador

López Obrador: "no voy a estar dando consejos a todos". Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a sus adversarios políticos a no seguir en la ruta de la autocomplacencia y tener capacidad para rectificar.

“Yo ya no debería de estarles dando consejos o tendría yo que poner un letrero, que toda consulta causa honorarios, pero deben de hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo. Es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, ahí está la esencia de todo”, dijo el mandatario durante su conferencia mañanera.

“Ojalá y los opositores no caigan en la autocomplacencia, o no sigan en la autocomplacencia, y tengan capacidad para rectificar, y que se entienda de que ya son otros tiempos y, repito, y repito, y repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Entiendo porque es un problema que tiene que ver con la mentalidad conservadora”, aseveró un día después de las elecciones en las que el partido gobernante lleva la delantera en cuatro entidades y la oposición en dos.

No obstante, consideró que no es fácil convencer a un opositor de mente conservadora que el voto de un indígena, de un campesino y una mujer humilde vale lo mismo que el sufragio de un doctor, un científico o un potentado.

“Mientras no asimilen esta nueva realidad, va a seguir pasando lo de ayer, pero bueno, no voy a estar dando consejos a todos aunque, no pierdo nada con dar mi punto de vista”, sostuvo López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario puso como ejemplo los casos del escritor Francisco Martín Moreno, quien dijo que a los morenistas deberían ser quemados vivos en el Zócalo de la Ciudad de México y la expresión de desprecio del excanciller Jorge G. Castañeda hacia el pueblo de Putla, Oaxaca.

“El señor Moreno dice que todos los que nos apoyan son los más ignorantes, la interpretación es de ‘si ganan es porque tienen el voto de los más pobres e ignorantes’ y Jorge Castañeda dice que Putla es un pueblo horroroso”, recordó el presidente López Obrador.

Luego señaló que este tipo de actitudes y expresiones perjudican al movimiento opositor a su gobierno por el contenido clasista y racista porque es el fruto podrido de la política neoliberal y neoporfirista.

“Cómo se va a participar insultando, despreciando, ninguneando a los pobres, negándoles el derecho a la justicia, a la democracia, ese es el problema y apostando, como era antes, a los medios de información y a la manipulación, pensando que el pueblo es tonto”, señaló López Obrador.

Recordó que para sus adversarios políticos no existe el pueblo y que la política, es asunto de los políticos y las élites.