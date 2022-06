Así se burló Jimmy Kimmel de AMLO por no asistir a la Cumbre de las Américas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La inasistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles, Estados Unidos, fue motivo de burla para el comediante Jimmy Kimmel.

“El presidente de México no vino, lo decidió en solidaridad con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, para quienes la democracia realmente no es lo suyo”, dijo el conductor en su programa “Jimmy Kimmel Live” de la cadena ABC.

Lamentó que López Obrador no acudiera a la Cumbre pues es el vecino “de abajo de Estados Unidos” y porque, dijo, era el encargado de "llevar el guacamole a la Cumbre", lo que desató las burlas en el show.

Tras la decisión de López Obrador de no asistir al encuentro porque EU invitó a Cuba, Nicaragua ni Venezuela, fue el canciller Marcelo Ebrard quien asistió en su representación.

Al respecto, Estados Unidos dijo que sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacio democrático y la situación de los derechos humanos en esos tres países.

“Como resultado, Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta Cumbre”, dijo un alto funcionario de la administración del presidente Joe Biden a CNN.

Señaló que su país tiene “amplia discreción sobre las invitaciones” como anfitrión.

Esta situación fue aprovechada por el comediante Jimmy Kimmel para usarla como burla en su programa.

Desaire de AMLO, hazmerreír de comediantes. pic.twitter.com/gBzrHWvqsU — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) June 7, 2022

“Por cierto, el presidente de México no vendrá, decidió omitirlo en solidaridad con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua que no fueron invitados, porque la democracia no es lo suyo, pero no tener a México aquí es un golpe duro, porque, número uno, es nuestro vecino de abajo y número dos, se supone que iba a traer el guacamole”, señaló el comediante estadunidense.