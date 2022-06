"¿Que si hay tiro? Pues claro que sí", responde López Obrador a sus adversarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Que si hay tiro? Pues claro que sí”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus adversarios que forman parte del bloque político "Va por México" para la elección presidencial del 2024 y los criticó por no hacer una sola propuesta en los últimos cuatro años.

Dijo que en política no se puede decir que nada es irreversible y menos en la democracia porque el pueblo es “el que manda”.

“Nada en política y habiendo democracia es eterno, no, pero hay que convencer, hay que argumentar, hay que hacer propuestas”, sostuvo López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que no entendía la expresión de sus opositores que después del resultado electoral del domingo pasado afirmaron que “hay tiro” para la elección de 2024.

“Pero ya me aclararon lo del tiro, que sí. Yo me quedé nada más hasta lo que se decía en la escuela antes: a la salida nos vemos”, expresó el tabasqueño.

Luego se burló de la oposición conformada por el PAN, PRI y PRD que salieron a festejar los resultados adversos en la elección intermedia pasada en la que retuvieron dos estados (Aguascalientes y Durango), y perdieron cuatro (Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo), frente a Morena y sus aliados.

“Pero todavía hasta el lunes, o ayer, pero sobre todo el lunes, salen a festejar los resultados del domingo. O sea, sí tienen que hacer una revisión y nosotros siempre vamos a respetar el derecho a disentir y lo que queremos es que haya democracia, que no haya pensamiento único, pero pues que no nos echen la culpa a nosotros si ellos no hacen su trabajo. Hasta Joaquín López-Dóriga los cuestionó”, señaló López Obrador.

Incluso, criticó el hecho de que el empresario Claudio X. González sea el estratega del movimiento opositor a Morena y el gobierno de México.

“Una cosa es ser un empresario, que también es otro oficio, y pensar que se puede ser político. Imagínense si el estratega —y yo no ni lo debería de decir, pero bueno, una recomendación, un consejo, no se le debe negar a nadie—, pero si el estratega es Claudio X. González, imagínense”, expresó en tono irónico el presidente Obrador.

Después, sostuvo que sus adversarios políticos no han hecho una sola propuesta en los últimos cuatro años para tener la simpatía y confianza del electorado en México.

“A ver, díganme si se acuerdan de una propuesta que hayan hecho los del bloque conservador en cuatro años, una. Nada, todo está mal. Entonces, todo eso lo tienen que tomar en cuenta”, dijo y agregó:

“Luego, ir resolviendo, porque se le termina el tiempo, quién va a ser candidato, quién podría ser, cómo lo van a elegir, y el programa. Que recuerden que la gente vota entre 13 propuestas, o escoge o se fija en el candidato, quién es el candidato; dos, el programa y tres, el partido”, señaló el tabasqueño.

También, sostuvo que a sus opositores “no les va bien" porque tienen muchos medios a su favor que se han “desgastado en defenderlos”.

“Los comentaristas ya no se pueden exponer tanto en defenderlos porque la sinrazón no se puede defender, o sea, es muy difícil, y va de por medio pues el prestigio del periodista, del medio”, aseguró López Obrador.