"Es una volada": AMLO niega que la denuncia contra Peña Nieto tenga un objetivo electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “una volada” la versión de que la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República, contra Enrique Peña Nieto, es para debilitar a la oposición en víspera de las elecciones en el Estado de México, en 2023.

La investigación, indicó el titular de la UIF, Pablo Gómez, es por transferencias internacionales, presuntamente, con recursos de procedencia ilícita y se dio a conocer la semana pasada, aunque es información de la que se sabía desde que Santiago Nieto estaba al frente de la UIF.

“Eso es mentira, no es cierto, eso periodísticamente hablando, para no seguir mencionando que se dedican a calumniar es, de manera amable, una volada… Sí los priistas, los medios, panistas, es una volada, para no decir que es una calumnia como muchas otras, eso no tiene que ver absolutamente nada, es así como se dieron las cosas”, afirmó el mandatario federal.

El presidente reconoció que en varias ocasiones se abordó el tema de las investigaciones contra Peña Nieto desde la UIF “y no tenemos nada que ocultar, por eso le dije vamos a que venga Pablo (Gómez, titular de la UIF) aquí a que informe”.

El mandatario mexicano fue tajante al asegurar: “No, nosotros no somos perversos, nosotros no actuamos de mala fe”.

Pensar que la FGR actuará, incluso, después de las elecciones en el Estado de México, “es muy elemental, del hampa del periodismo, eso debería dar vergüenza”.

“Nosotros no nos metemos en politiquería, van a llevarse a cabo las elecciones en el Estado de México, ¿quién va a decidir? Pues el pueblo del Estado de México”, dijo.

Previamente el mandatario federal expuso cómo el PRI y el PAN se aliaron para evitar que el tabasqueño llegara a la presidencia de la República, a costa de declinar por el candidato de un partido o del otro; pero reprochó que ahora busquen señalarlo en torno a que su gobierno interviene en el proceso electoral del Estado de México.