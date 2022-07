"Necesitas atención": Tatiana Clouthier y Vicente Fox vuelven a protagonizar una pugna en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La secretaria de Economía (SE), Tatiana Clouthier y el expresidente Vicente Fox volvieron a protagonizar una confrontación en Twitter.

Este 12 de julio, la encargada de la política industrial y comercial del país celebró las nuevas inversiones de la compañía Chobani en México y escribió en su cuenta de Twitter:

“Pues grandes noticias vendrán para seguir creciendo inversiones: yogurth, leche de avena, y muchas cosas más. Gracias Mr. Tolga @chobani”.

A lo que el exmandatario panista reviró a la funcionaria en la misma red social que “a como le hechas crema a los tacos!!”

Clouthier no se quedó callada y soltó: “Estimado Vicente, no cabe duda que necesitas atención. Que pena, no es x aquí”.

La titular de Economía se encuentra actualmente en una gira en Washington, en el contexto de la reunión bilateral entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.

No es la primera vez que Fox y la exlegisladora de Morena se enfrascan en dimes y diretes en redes sociales.

En mayo pasado, el panista arremetió contra el gabinete de Andrés Manuel López Obrador al replicar el tuit de Max Kaiser, quien llamó “un gabinete de enanos sin dignidad” al primer circulo de la presidencia.

A lo que Clouthier respondió: “Un expresidente muestra su tamaño al hacer público en qué ocupa su tiempo. Pudiste ser recordado como quien hizo el gran cambio en el 2000 y no en mostrar que tu estatura solo es física”.