Diego Fernández critica visita de AMLO a EU: "deberían enseñarle a mejorar su lenguaje corporal"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diego Fernández de Cevallos evaluó la reciente reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadunidense. La calificó como “protocolaria” y si fue útil se sabrá en un tiempo razonable, pero fue filoso al referirse al comportamiento del mandatario mexicano a quien recomendó tomar un curso de lenguaje corporal.

Entrevistado la noche del jueves por José Cárdenas, el panista dijo que cuando ocurren encuentros entre mandatarios no hablan como interlocutores, sino que cada uno le habla a sus votantes y siempre habrá dos versiones: la de los oficialistas que dirán que se cumplieron sobradamente las expectativas, y la de los opositores que dirán que la reunión no sirvió de nada, que todo seguirá igual, salvo los problemas, que se agudizarán.

Fernández de Cevallos dijo que en su opinión ambas posiciones extremas no se ajustan a la realidad, que se trata de reuniones solemnes, protocolarias y que solo pasado un tiempo razonable se podrá saber si fueron útiles o inocuas.

El exsenador y excandidato presidencial dijo que las propuestas planteadas por López Obrador, como tales, le parecieron “buenas” salvo la de invitar a los estadunidenses a venir a México a comprar gasolina porque es más barata. Destacó que si tiene un costo menor es porque es subsidiada por el gobierno a un costo de cientos de miles de pesos con cargo a los mexicanos.

“Subsidiar la gasolina y los combustibles creo que es positiva a todas luces, pero invitar a extranjeros a que se vengan a beneficiar de un subsidio me parece una burrada costosísima”, espetó el panista.

Fernández de Cevallos añadió que vio positiva la reunión entre empresarios mexicanos estadunidenses porque no van a perder el tiempo ni tienen clientelas a las cuales engatusar.

Fue entonces que viró hacia el tabasqueño, al criticar su postura corporal durante el encuentro con el presidente estadunidense.

“Creo que sería bueno enseñarle a “tartufo' a mejorar su lenguaje corporal, porque es patético, se le ve contrahecho y despatarrado, sea como fuere representa a México", criticó.

Ya en una ocasión anterior Fernández de Cevallos había denostado a López Obrador cuando publicó una fotografía en agosto de 2021 del actual mandatario montando un caballo y otra de él también montando a caballo, pero con toda la percha de un charro, haciendo alarde de clasismo. “Tiene razón tartufo, no somos iguales” escribió en aquella ocasión en un tuit.

Sobre las críticas a su persona, el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera de ayer que se sintió en confianza, por lo que incluso llegó a no mantener sus piernas cerradas y tampoco se desabrochó el saco, para no enseñar “la panza”.

“Aunque he leído el Manual de Carreño, pues uno debe ser auténtico, me sentía yo cómodo y abrí un poco las piernas y las doblé, porque estaba yo tranquilo.

“Toda esa formalidad casi monárquica los fascina… Y que no me desabroché el saco, pero se me iba a ver la panza, por la barbacoa, los tamales de chipilín, los chanchamitos, los tlacoyos y la torta de chilaquil, la torta de tamal”, expresó el mandatario.