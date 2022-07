Sheinbaum truena contra la resolución del TEPFJ que le impide asistir a actos proselitistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que confirma las medidas cautelares emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que ella y otros militantes de Morena no acudan a actos proselitistas, es “totalmente parcial” y tiene “dedicatoria” para el movimiento de la Cuarta Transformación.

Tras ser incluida en esa resolución, dijo que, después de “algunas consideraciones que se está haciendo… vamos a seguir asistiendo a eventos sin violar lo que estableció el Tribunal Electoral”.

Esta mañana, cuestionada en conferencia, la morenista aclaró que la resolución del TEPJF “no dice como tal que no se deba participar en actos partidarios; dice ‘en actos similares a los que hubo’ (en el Estado de México y Coahuila), que no se entiende muy bien lo que quiere decir ‘actos similares’”.

Calificó como “increíble” que el PRI tuvo un acto político en Coahuila, un día antes que el de Morena -el 26 de junio-, en el que participó el gobernador Miguel Ángel Riquelme, “y ahí no haya ninguna medida precautoria de ningún tipo ni ninguna sanción de ningún tipo”.

Y se fue contra los órganos electorales: “Nuevamente, para no perder la costumbre, se está haciendo una resolución totalmente parcial, porque a unos sí y a otros no. Entonces, tiene dedicatoria la resolución. ¿Por qué? Pues lo ven en todas las encuestas, nuestro movimiento está por encima de cualquier otra alianza, movimiento, etcétera”.

Ayer el TEPJF ratificó las medidas cautelares del INE para que ella, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dos de los funcionarios identificados como presidenciables para el 2024, se abstenga de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas como los realizados el 12 de junio en Toluca, Estado de México; y el 26 de junio en Francisco I Madero, Coahuila.

“Lista negra del macartismo del INE”

Sheinbaum Pardo reiteró su crítica de que este tipo de resoluciones de las autoridades electorales limitan la libertad de expresión:

“De alguna manera y además, esto es importante, se limita lo que es la libertad de expresión. Además, con su esta cosa que quieren hacer, de su lista negra como la del macartismo, o sea el INE ya quiere hacer su lista negra del macartismo, se contradice completamente con la libertad de expresión”.

La mandataria local aseguró que “obviamente no estamos de acuerdo, (no obstante) hay que acatar de todas maneras las medidas que establece el Tribunal, pero dice ‘actos similares’, que no se entiende exactamente qué es”.

Y añadió: “Obviamente estamos en contra porque no fue ningún acto de campaña, fue un acto partidario al que tenemos derecho a asistir, porque además, ni siquiera se está en periodo electoral”.

Por último, Sheinbaum reconoció no saber si la resolución del TEPJF se puede apelar ante la Sala Superior, pero advirtió: “si se puede apelar, en efecto se apelaría, pero si no, si es una resolución final, de todas maneras no pueden coartar la libertad de expresión ni de un servidor público ni de un ciudadano”.