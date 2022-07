Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez se destapan hacia las elecciones presidenciables del 2024

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; (proceso.com.mx).- Al grito de “¡presidente, presidente, presidente!” y “¡gobernador, gobernador, gobernador!” unas cinco mil personas, vitorearon a los senadores Ricardo Monreal Ávila y Eduardo Ramírez Aguilar, iniciaron una serie de reuniones por el estado y todo el país para crear las asambleas ciudadanas y enlaces legislativos.

Con las consignas, “De aquí pal real, todos con Monreal” y “La ERA de Monreal”, desde la plaza de toros San Roque al oriente de la capital del estado, Monreal Ávila y Ramírez Aguilar, iniciaron lo que parece el arranque hacia el 2024 en el marco de una reunión que llamaron la “Primera Asamblea Ciudadana y Enlaces Legislativos”.

Monreal dijo presentó hoy acá su Proyecto de Nación, que es “una visión incluyente que busca dar paso a la reconciliación de México; atender los grandes pendientes y garantizar la continuidad de la transición iniciada por el Presidente López Obrador”.

Advirtió que, en México, 43 por ciento de la población vive en situación de pobreza, pero en Chiapas, un estado que lo tiene todo: un clima privilegiado, un suelo fértil y recursos extraordinarios, el porcentaje de personas que viven en esta condición es de 75 por ciento.

En coro gritaba la multitud: "¡presidente, presidente, presidente!”

“Por eso debemos seguir luchando, porque la tarea es aún extensa, porque no podemos dejar a nadie atrás”, expresó en una reunión con enlaces legislativos de la entidad, convocada por el senador Eduardo Ramírez, para enriquecer la agenda que defenderán en el Senado.

El coordinador parlamentario de Morena reconoció que “los cambios que se han impulsado en este Gobierno son materia de la historia de nuestro país, por eso debemos mantenerlos y profundizarlos”.

Consolidar un sistema de bienestar universal y aplicar una política social integral con programas, acciones y estrategias que sean complementarios, para dar solución a los problemas sociales complejos que enfrenta México, dijo, es uno de los objetivos.

Hay que continuar atendiendo las zonas prioritarias, los municipios más marginados del país, cuya población, mayoritariamente indígena y afromexicana, ha sido olvidada durante décadas”.

Ricardo Monreal dio a conocer que el Proyecto de Nación plantea un sistema de bienestar social incluyente, un sistema de salud de cobertura universal de calidad y la implementación de un ingreso básico universal garantizado.

Y otra vez en coro gritaba la multitud: "¡presidente, presidente, presidente!”.

Además de un seguro de desempleo financiado con contribuciones tripartitas y un sistema de pensiones mixto, contributivo, por un lado, y compensado con el ingreso básico garantizado, por el otro.

El senador propuso una política y programas de cuidados, para asegurar el bienestar cotidiano de las personas dependientes; fortalecer la red de asistencia social, pública y privada, y de protección jurídica eficiente, para hacer efectivos los derechos de las víctimas y la reparación de los daños.

Dijo que una de sus metas será que la clase media no solamente se fortalezca, sino que crezca y se robustezca, como resultado de la disminución de la pobreza.

“Por supuesto que implementar estas políticas implica un replanteamiento del rol del Estado y supone una nueva forma de recaudar impuestos”; por eso, acotó, se presentó la propuesta de reforma fiscal.

Ricardo Monreal expresó que “es innegable que el presidente de la República ha avanzado en ese objetivo: los programas sociales fueron elevados a rango constitucional, y nadie, ningún Gobierno o persona, ni ahora ni en el futuro, podrá eliminarlos, pues son ya letra constitucional vigente y obligatoria”.

Las bases están sentadas, pero ahora debemos construir los siguientes pisos del bienestar social, afirmó.

Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el senador reiteró que es necesario alcanzar la autosuficiencia alimentaria, pues solo así se asegurará que en México nadie se quede sin comer, pero que esto sólo es posible con inversión en las tierras, ejidos y el campo.

“La profundización de los programas sociales y la mayor atención al campo es el binomio que este programa establece para acabar con la pobreza en México”, pues hay más de siete millones de habitantes que trabajan en el campo nacional, pero 67 por ciento de ellos recibe menos de cinco salarios mínimos y casi 30 por ciento no recibe nada.

Y dese la plaza de toros, Monreal destapó a su amigo y compañero de bancada en el Senado, Ramírez Aguilar, quien se autodenomina “Jaguar Negro”, a quien todos les gritaron en coro: ¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Gobernador!

“Estos cuatro años que lo he conocido, aunque ya tenía el conocimiento de él porque habíamos coincidido en otras legislaturas, pero ahora que con mayor cercanía lo he visto, me gusta su sentimiento y me gusta su sinceridad”, dijo Monreal.

Dijo que Ramírez Aguilar “No es un hombre de poses, no es un hombre hipócrita; es un hombre sensible, sincero, directo; es un político de los nuestros, de nuestra clase, que viene desde abajo, que viene desde las familias más humildes y que representa la cultura del esfuerzo”.

Que se ha preparado y que “hace cuatro años cuando quería ser gobernador, yo le aconsejé que no era su momento, porque el Presidente López Obrador era el candidato de Morena y era muy difícil ganarle. Y él había recibido propuestas de otros partidos, y yo le dije al Jaguar: Espérate, va a llegar tu tiempo. Madura”.

Y que “su tiempo ya llegó”, dijo Monreal.

Eduardo Ramírez Aguilar dijo en su intervención que convocará a una próxima reunión donde va reunir a unos 100 mil chiapanecos, que van a llegar todos por su propio pie, y que él por su parte, está listo y preparado y que está como en las carreras, esperando el banderazo.

Dijo que se llegó la hora", que hará asambleas en cada uno de los más de 120 municipios de Chiapas, por lo que pidió a todos ser honestos y ser transparentes por lo que no ofrece más que esperanza.

Que no se va a amedrentar, que está tranquilo y en paz, que no se echa para atrás y que llegado su momento mostrará el músculo completo. Esto es sólo la primera entrada.

Y que "se van a espantar, a 200 años del federalismo, Chiapas en el 2024, pedirá que se revisé el pacto federal.

Ramírez Aguilar le puso nombre a su plan que se llama Plan Chiapas Avanza, con el que evoca al federalista chiapaneco, Joaquín Miguel Gutiérrez.

Señaló que será el año 2024, cuando Chiapas conmemore los 200 de su anexión al Pacto Federal Mexicana, y que será en ese año, cuando se convoque a la revisión el pacto federal, para saber cómo estamos en materia de hidrocarburos, en materia de energía hidroeléctrica y otros tópicos.

Estoy listo y preparado para el 2024, dijo que está y estará en Morena, y aunque lo han buscado otros partidos pero dará la lucha dentro de ese partido político. Que está expuesto a las encuestas o el método que se determine para elegir al próximo candidato a gobernador de Morena.