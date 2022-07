"Dime con quién te juntas..." Sheinbaum exhibe imagen de Sandra Cuevas junto a "Alito" Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una nueva polémica entre la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ésta difundió una fotografía de la aliancista junto al presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, e ironizó con el dicho “Dime con quién te juntas y…”.

La mandataria local aprovechó una pregunta de la prensa sobre la impugnación legal de Cuevas Nieves a la recién publicada Ley de Publicidad Exterior en la Ciudad de México, para comentar:

“No tiene razón. Otra vez, ¿por qué tanto interés en los espectaculares?

¿por qué un alcalde puede tener tanto interés en los espectaculares, si la ley lo que dice es que no puede haber más espectaculares en la ciudad y, al revés, se tienen que quitar todos los espectaculares de azoteas?”.

Y fue cuando lanzó el anzuelo: “Tons ¿cuál es el interés de la alcaldía? Por ahí tenemos una foto. Ahora sí que, dime con quien te juntas…”.

De inmediato, el equipo de Comunicación Ciudadana difundió una foto de Sandra Cuevas sonriente junto a Alejandro Moreno, político envuelto en el escándalo de audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. El personal hizo un acercamiento a los dos personajes, mientras que Sheinbaum sonreía.

La prensa le preguntó si la impugnación de Cuevas sería parte de una “campaña permanente” de ésta para desacreditar las acciones de su gobierno, pero Sheinbaum insistió en la foto:

“Ahí está, mira. Dime con quién te juntas. ¿Cuál es el interés? El interés, ¿cómo es? El interés tiene pies. ¿Qué más? ¿Cómo es? Dime con quién te juntas y? ¿Ahí está!”.

Sheinbaum expone foto de Sandra Cuevas con 'Alito' Moreno



"Dime con quién te juntas", le dijo @Claudiashein a @SandraCuevas_, quien presentó una controversia contra la Ley de Publicidad Exterior, que contempla retirar espectaculares. "El interés tiene piés", sentenció. pic.twitter.com/ZSQd1fv53o — LA OCTAVA (@laoctavadigital) July 26, 2022

El pasado 18 de julio, Sandra Cuevas anunció que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley de Publicidad Exterior de la CDMX, publicada en la Gaceta Oficial local el 6 de junio, al considerar que esa legislación invade facultades exclusivas de las alcaldías determinadas en la Constitución capitalina.

Esta mañana, Sheinbaum Pardo recordó que dicha ley fue aprobada por el Congreso capitalino y añadió: “Yo creo que es muy benéfica para a ciudad”.

Agregó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) ya trabaja para comenzar el retiro de espectaculares de azoteas. Y añadió: “el tema de la protección civil es prioridad para nosotros, se pone en primer lugar; y lo segundo, que ya no haya esta contaminación visual. Y, en todo caso, se aprueba otro tipo de publicidad, no es que se niegue todo el negocio de la publicidad, sino que la publicidad que no tenga tanta contaminación visual”.