Layda Sansores impugnó la suspensión concedida a "Alito" para impedir la difusión de audios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, impugnó la suspensión concedida por un juez federal en el estado de Nuevo León al líder nacional del PRI, Rafael Alejandro “Alito” Moreno, por la que se le prohíbe difundir audios o fotografías del priista.

A través de un recurso de queja presentado ante el Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, la gobernadora busca que un Tribunal Colegiado revoque la medida concedida a “Alito” Moreno.

El pasado 19 de julio, el líder tricolor informó que el juez le concedió la suspensión de plano para que Layda Sansores ya no difunda los audios en los que lo exhibe denostando a diversas personas, instruyendo a cometer actos ilícitos, entre otras cosas.

Sin embargo, ese mismo día, la gobernadora difundió en su programa “Martes del Jaguar” otro audio en el que exhibió a Moreno haciendo referencia y denostando a diversos periodistas y medios de comunicación.

Por ello, el líder nacional del PRI también tramitó un incidente de violación a la suspensión que le fue concedida; sin embargo, este incidente no ha sido admitido a trámite debido a que el juez consideró que no es competente para seguir conociendo del amparo y ordenó enviarlo a un juzgado de amparo en Campeche, declinación que no ha sido resuelta.

En consecuencia, el juez indicó que esperará a que se defina esa declinación al juzgado de Campeche para decidir sobre el trámite del incidente.