Sheinbaum llama a cuidar el proceso interno de selección para el Congreso Nacional de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a los militantes de Morena a cuidar el proceso interno de selección de congresistas y a no caer en prácticas que ellos mismos han criticado en el pasado.

Luego de asegurar que confía en la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Mario Delgado, dijo:

“Lo que haría es un llamado a cuidar entre todos a este instrumento político tan importante y tan significativo para el pueblo de México; que no caigamos en ninguna práctica que sea todo aquello que hemos criticado históricamente y que todos cuidemos el proceso interno”.

Cuestionada en conferencia sobre las críticas que han surgido alrededor de la generación de las listas de los interesados en participar en el proceso del próximo sábado –que debió hacerse desde el año pasado- y de la supuesta pretensión de “inflar” el padrón para apoyar a ciertos personajes, Sheinbaum Pardo comentó:

“Yo creo que la convocatoria es clara. Entiendo que ha habido un proceso de distintas listas. Entiendo que la lista final es la definitiva. Ha sido un proceso difícil para la dirección de Morena y la Comisión de Honestidad y Justicia porque se inscribió muchisísima gente”.

Puso como ejemplo que la convocatoria “establece que no se podría haber sido –entiendo–candidato a diputado por otro partido en el 2021 y después quererse inscribir como consejero, y algunas otras indicaciones que venían en la convocatoria. Entonces, de todas las listas tuvieron que estar revisando. Esa es la información que yo tengo”.

–¿Está blindado Morena de estas viejas prácticas de otros partidos? –le preguntó la prensa:

–Pues esperemos que sí. Yo confío en la dirección de Morena, confío plenamente y sé que van a hacer su mejor esfuerzo, dijo, sin mencionar a a Delgado Carrillo.

La morenista consideró que se trata de un asunto de todos los militantes “y de quien se está afiliando ahora, porque hay un proceso de afiliación para poder participar”.

“Cuidar la democracia”

La aspirante presidencial varias veces sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por diversos procesos democráticos en lo que va del 2022, recordó a quienes se afilien al partido:

“Que sepan que hay principios en Morena de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Pero, no solo eso, sino de no usar prácticas que en algún momento se usaron para una votación, para una elección. Entre todos tenemos que cuidar la democracia en México”.

Como suele hacerlo con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum aseguró:

“Hoy el presidente dijo que la democracia, así como la honestidad, es parte de nuestras vidas. Tiene razón, tiene que ser parte de la escuela, tiene que ser parte de la vida de una familia, tiene que ser parte de la vida pública en todos sentidos. Entonces, entre todos, que cuidemos la democracia porque finalmente los partidos políticos son parte del sistema democrático y electoral del país”.

Y advirtió: “En la medida que cuidemos este proceso, estamos cuidando la democracia, pero, además, estamos cuidando el anhelo de millones y millones de mexicanos y mexicanas”.

Da “libertad” a integrantes de su gabinete

La jefa de gobierno también fue cuestionada sobre la participación de, al menos, cuatro integrantes de su gabinete en este proceso interno de elección de congresistas y si ello no les daría ventaja frente a otros interesados.

“No. Aquí se dio libertad para quien se quisiera inscribir, se inscribiera. No venía establecido en la convocatoria que si fuera servidor público no se debería participar. Entonces, en mi caso, les di la libertad”, dijo.

Sin embargo, enfatizó: “Obviamente, lo que tiene que ser, que siempre dividamos el trabajo como servidor público y el trabajo como militante”.

En las listas de interesados en ser congresistas en Morena aparecen los secretarios de Gobierno, Martí Batres, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa, así como el encargado de despacho de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Rigoberto Salgado; así como el titular del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo.