"Esto sí calienta, cree que soy Calderón": así respondió AMLO a los señalamientos de Ricardo Alemán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el señalamiento de que los últimos hechos de violencia fueron promovidos por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador para justificar la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, el mandatario federal respondió al columnista Ricardo Alemán: “Cree que soy (Felipe) Calderón, ante cualquier provocación guerra, no, no no”, y agregó: “esto sí calienta”.

Para responderle también promovió el video con la opinión de una ciudadana de Baja California que opinó sobre los hechos de violencia en ese estado.

“No quiere decir que esté de acuerdo con ella, pero estoy seguro que está expresando lo que siente y así muchos otros (…) es muy simpatizante de la transformación y del presidente, en eso no hay duda”, dijo.

En el video la mujer expone que “nosotros sabemos que los opositores tienen amigos, muchos tienen narcopolíticos, tienen amistades y andan tan desesperados, nada les ha dado resultado y ahora lo que hicieron fue echársele encima al pueblo que ya no los soporta, que ya no los quiere, lo mismo, ellos nos odian”.

La mujer insistió en que “a ellos no les importa hacernos daño, siempre lo han hecho, siempre nos han robado, ahora que no nos estamos dejando se violenta y esta violencia no es natural, ellos quieren hacer parecer que nuestro presidente no está trabajando en contra de la violencia.

"Quieren hacernos creer que es ineptitud, que es falta de trabajo de nuestro presidente y están muy equivocados. Ninguna persona que tenga dos dedos de inteligencia y que no los hayan visto estos tres años dándonos un día y otro también que no saben que en el fondo de esta violencia generada están detrás los narcopolíticos y los opositores, lo sabemos”.

El presidente expuso que la habitante de Baja California “tiene un mensaje muy articulado acerca de lo que ella considera está sucediendo, entonces así como ella hay millones”.

Insistió en reprochar que hay quienes sostienen, como Ricardo Alemán, que todo es armado desde el gobierno y dijo que con el tuit, “voló pero alto”.

#ConferenciaPresidente. Destaca @lopezobrador_ inventos como el de Ricardo Alemán quien afirmó que los hechos violentos ocurridos en varias ciudades fueron organizados por el gobierno “para justificar la militarización del país”. “Voló alto”, sentencia. pic.twitter.com/iRY4xUrucY — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 15, 2022

“Última hora! me dice una fuente de Palacio –pero no es la fuente del Patio Central- que el terrorismo –ah porque eso es lo otro, recomiendan usar la palabra terrorismo-, en Jalisco, Guanajuato, Baja California y Baja California es ordenado por López Obrador a sus aliados del crimen organizado –yo di la instrucción desde aquí, ¿no?- la estrategia de incendiar al país justifica la militarización decretada por AMLO!”, indica la publicación de Alemán.