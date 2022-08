"Aparezco en un meme": AMLO descalifica las críticas a su postura sobre la violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con sus declaraciones por los actos de violencia en Baja California, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua fue motivo de un meme y al mismo tiempo criticó que el periodismo vive una de las peores épocas.

Por segundo día consecutivo, el mandatario denunció a la “derecha” y el “conservadurismo” por hacer propaganda sobre los hechos ocurridos la semana pasada que incluyeron quema de vehículos y tiendas Oxxos.

“Ayer decía yo de que no se puede hablar de que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan. No hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda tanto los grupos de la delincuencia como el bloque conservador, de eso no tengo duda, nada más es cosa de ver los medios; ayer los vimos, para darnos cuenta.

“Y las redes. Estaba yo, aparezco en un meme comiéndome unos tamalitos de chipilín y hay detrás de mí un incendio, fuego y muchísimos mensajes de ese tipo, y en el extranjero, pero pues lo importante, ayer hablábamos, de que la gente está muy consciente y ya no se deja manipular”, dijo.

El brazo ejecutor de Lopitos es El narco, por eso tiene prisa En militarizar del país !

Para acorralar a los ciudadanos por medio del terrorismo en estados de oposición siendo RESPONSABILIDAD FEDERAL!



Si Mexico NO Despierta NO PODREMOS DEFENDERNOS Ni del CO ni del ejército! pic.twitter.com/HzpqCq5Snf — Shelzy#??Mx #Mexico21 #SOSMex #LaR #LDG #GNR (@ShelzyMx) August 12, 2022

Reprochó que “se siguen aplicando las máximas del hampa del periodismo: que la calumnia cuando no mancha tizna y calumnia porque algo queda”.

Lamentó que en el ejercicio periodístico en México, con excepciones, “es una de las peores épocas, es la decadencia del periodismo servil al régimen y a los grupos de intereses creados. Ya es el fin de una época”.

El mandatario federal afirmó que, aunque no lo quieran reconocer, han surgido periodistas con el uso de las redes sociales.

“Tanto en la prensa escrita, radio y televisión, pocos pero ahí va, más que nada en las redes, hay mucho análisis, mucha reflexión, y se molestan también los periodistas de antes, del viejo régimen, por el surgimiento de los nuevos y no los quieren reconocer como periodistas”, señaló.

Recordó que cuando padecieron de bloqueos informativos, hablaban de que cada ciudadano podía convertirse en un medio de comunicación.

“Ese era nuestro ideal y el mensaje era corran la voz pero además de entregar casa por casa el periódico Regeneración, que ayudó muchísimo, llegamos a entregar 10 millones de periódicos, en todo el país, con la organización de la gente, por eso este es un movimiento de millones de mexicanos, todo esto lo hemos logrado entre todos y desde abajo”, expuso.