"A mi amigo el presidente lo mal informan": Salinas Pliego responde a señalamientos sobre becas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Dejen de querer hacerme quedar mal con el presidente con mentiras, él sabe perfectamente quién soy”, dijo el empresario Ricardo Salinas Pliego, en relación con una pregunta formulada en la conferencia mañanera del miércoles acerca de supuestas prácticas irregulares en la entrega de becas Benito Juárez a estudiantes de preparatoria por medio de Banco Azteca, propiedad del empresario.

En la conferencia del 17 de agosto se le dio a conocer al mandatario una denuncia en el sentido de que el apoyo sólo se entrega a los estudiantes de preparatoria en efectivo en múltiplos de 50 o 100 pesos, y si la cantidad no coincide con estos múltiplos la diferencia presuntamente se la quedaría la institución financiera de Grupo Azteca.

“Si resulta que la cuenta tiene múltiplos, o más bien el apoyo de la beca tiene múltiplos menores a 50 pesos, como el banco nada más da en múltiples de 100 y de 50, el Banco Azteca se queda con un ‘caidito’ ahí. Entre muchos estudiantes de prepa, imagínense cuánto suma esto”, se le preguntó al Ejecutivo.

Al respecto, López Obrador respondió que como aún no están terminadas todas las sucursales del Banco del Bienestar se tiene que recurrir a bancos particulares para entregar esos recursos, lo cual dejará de hacerse en cuanto esté completa la infraestructura, dijo.

“Nada, es dispersar desde la Tesorería de la Federación los fondos a través de los bancos, y ahora ya a través del Banco del Bienestar, aunque todavía, como no están terminadas todas las sucursales, se tiene que hacer pago directo, que vamos a suspenderlo cuando tengamos ya todas las sucursales porque el pago directo es una tentación a la corrupción, a que no llegue el dinero completo, y también mucho riesgo para los que distribuyen, porque hay asaltos”, precisó el mandatario.

Añadió que no tiene una queja en el sentido de lo expuesto en la denuncia, pero se comprometió a investigarla.

“En el caso de las becas es lo mismo, se entrega la tarjeta, pero como no tenemos todavía la infraestructura completa del banco, se tiene que recurrir a bancos particulares y no tenemos esa queja, pero de toda manera lo vamos a investigar”, indicó López Obrador.

Este jueves, el mandatario insistió en el objetivo de tener operando al 100 por ciento las sucursales del Banco del Bienestar y confió en que éste se alcance en la mitad de 2023.

“Claro que va haber Banco de Bienestar con buen servicio, con internet hasta en los pueblos más apartados”, dijo, al destacar que las sucursales de apoyarán en la red de la Comisión Federal de Electricidad para consolidar la operación.

“Por eso, tenemos que terminar a mediados del año próximo, para tener un año de fortalecimiento, porque si no lo dejamos bien operando se va a caer. Porque no les gusta lo que ellos, nuestros adversarios o los que piensan de otra manera, plantearían: ‘¿Para qué vas a tener un Banco del Bienestar? Mejor paga la comisión a los bancos que ya están y, a través de esas sucursales, que lleguen los recursos a los adultos mayores, a los becarios o a los campesinos’. No, queremos tener este sistema de dispersión de recursos”, insistió el mandatario.

“Ese banco puede hacia adelante desarrollarse y dar muchos servicios, pero ahora lo principal es que disperse los fondos de los programas de Bienestar, que no son pocos, el año próximo van a ser como 600 mil millones de pesos que se van a dispersar a través de las tres mil sucursales del Banco del Bienestar”, aseguró López Obrador.

“Lo mal informan”

Al respecto, el empresario publicó este jueves en su cuenta de Twitter un hilo en el que responde a las afirmaciones del presidente sobre el Banco del Bienestar y a los señalamientos sobre Banco Azteca:

“A mi amigo el presidente lo mal informan. 1. Creo que el banco del bienestar no estará listo pronto. 2. Seguramente tendrá los mismos problemas de cualquier banco y ahí nadie los va a atender como yo, PERSONALMENTE. 3. El cuento de los $30 es querer chamaquearlo, respétenlo.

“Dejen de querer hacerme quedar mal con el presidente con mentiras, el sabe perfectamente quién soy”, dijo el empresario, quien también hizo referencia a la negociación para el pago de adeudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Lo de los impuestos ya les dijeron, se está investigando para llegar a un acuerdo, ya serénense… y al que manda a estos payasos le digo, no me hagas enojar, luego no aguantan".

“Que tengan un bonito fin de semana, a nosotros todavía nos queda una semana y media de vacaciones así que a disfrutar y volver a México después a darlo todo por el país… que lloren los huevones porque hoy no les volvió a tocar un peso de mi trabajo”, concluyó Salinas Pliego.