AMLO agradece a Peña no haber hecho fraude electoral, "pero otra cosa es la complicidad"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el señalamiento de que en diversas investigaciones se apunta a colaboradores del expresidente Enrique Peña Nieto como presuntos responsables de delitos, pero que en ninguna se han girado órdenes de aprehensión contra el mexiquense, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su postura de no promover ninguna denuncia contra exmandatarios federales.

Sobre Peña Nieto, incluso, dijo que tiene un hecho que agradecerle: “A diferencia de Fox y de Calderón, no se metió a hacer fraude en la elección presidencial, eso no se me va a olvidar. Además, se lo reconocí cuando tomé posesión”.

Aunque aclaró que esta declaración “es una cosa, otra muy distinta es la complicidad, completamente distinta, nada más que no todo tiene que ser por iniciativa del presidente, yo mando obedeciendo”.

Insistió en que su postura ha sido pública y que si en los hechos no se le llama a Peña Nieto ante la justicia en México, es “porque corresponde a las autoridades competentes”.

Pero defendió que hizo lo correspondiente al llamar a participar en una consulta pública para que la población decidiera si se enjuiciaba a expresidentes.

“Si yo no convoco a esa consulta, ahora estarían molestando más con el hecho de que hubo un pacto con Peña, como dicen los conservadores, porque cree el león que todos son peludos. Y dije: No, ya cuando ellos vayan yo ya voy de regreso. Entonces, no, va, porque si la gente dice: ‘Se enjuicia’, se enjuicia”, recordó, aunque la consulta no tuvo carácter vinculatorio por no alcanzar la participación necesaria.