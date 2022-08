"Arriba las corcholatas": Sheinbaum confía en unidad de Morena de cara al 2024... aunque no sea ella

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Cuarta Transformación “no hay nada, nada que nos divida. Nada. La unidad en nuestro movimiento está por encima de todo. Ni el proceso de ‘corcholatas’ ni ninguna otra cuestión puede poner en duda la unidad de nuestro movimiento”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Luego de participar en la Tercera Reunión Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, también dijo que, de no salir favorecida en la futura encuesta interna del partido para ser la candidata presidencial, aceptará los resultados, independientemente de quién quede.

“Sí, por supuesto. Nosotros confiamos en la dirigencia de nuestro movimiento, confiamos en la dirigencia de nuestro partido. Ahora viene un congreso muy pronto y confiamos que las cosas se van a desarrollar bien y siempre vamos a estar ahí”, dijo.

En su llamado a la unidad, la morenista aseguró: “tenemos la responsabilidad, la obligación de que, por encima de todo, está la transformación y por encima de todo está el bienestar del pueblo de México”.

Aclaró que ese mensaje no va dirigido a nadie en particular, sino que es general, “a todos los que somos parte de este movimiento, que tenemos que mantener la unidad y que tenemos que ser parte de esta transformación y siempre tener en cuenta que lo más importante de todo es la transformación y el beneficio y el bienestar del pueblo de México”.

Y añadió: “muchos de nosotros, millones de mexicanos luchamos porque el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia y que vamos a estar ahí hasta el último día de su mandato”.

“No me ofende lo de ‘corcholata’”

Tras su discurso, en el que elogió la participación de los diputados en el acompañamiento de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria local fue ovacionada por algunos quienes le gritaron “¡pre-si-den-ta!”, a lo que ella sonrió y aclaró: “No, no, estamos aquí para otras cosas”.

Una legisladora le cuestionó si no le molestaba que la senadora Lilly Téllez la llamara “corcholata”, calificativo que el propio tabasqueño les puso a los aspirantes a sucederlo, a lo que contestó:

A mí no me ofende el tema de las ‘corcholatas’. No sé a quién le ofenda. Digo, cuando uno está seguro de sí mismo, lo que representa y del movimiento que representa, arriba las ‘corcholatas'”.