AMLO se ha convertido en el gran locutor de un público fiel: Gibrán Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en “el gran locutor de un público fiel”, afirmó el excandidato a la dirigencia de Morena, Gibrán Ramírez, cuya afirmación desató controversia en redes sociales

“Hemos tenido en este país grandes locutores, pero esos no transforman realidades”, dijo el también analista político durante su participación del martes en La Hora de Opinar de Foto TV.

Gibrán Ramírez participó en la mesa de debate conducida por Leo Zuckermann en la que se analizó la popularidad del presidente López Obrador de acuerdo con las más recientes encuestas.

Ahí, aseguró que Morena no existe orgánicamente, el pueblo de México no está movilizado, y Andrés Manuel López Obrador no ha salido una sola vez al balcón a dar un mensaje, por ejemplo, en contra de las trasnacionales.

“Todo esto lo ha sustituido por un público fiel, leal a las mañaneras, que cree lo que él dice”, afirmó. “Los dirigentes populistas resultan democratizadores porque movilizan a grandes segmentos del pueblo en pos de causas. Parece que López Obrador más que ser ese gran dirigente popular tenía ganas de ser un gran locutor”, afirmó Gibrán Ramírez, y remató:

“Y se ha convertido en el gran locutor de un público fiel. Y hemos tenido en este país grandes locutores, pero esos no transforman realidades”.

La afirmación desató críticas en Twitter, sobre todo de personajes afines al presidente López Obrador y contrarios al senador Ricardo Monreal, quienes volvieron tendencia a Gibrán Ramírez.

