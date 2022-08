AMLO enlista reformas del "periodo neoliberal" que se hicieron para legalizar "injusticias y robos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso una lista de reformas que se aprobaron durante “el periodo neoliberal”, de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto, con las que “dejaron bien amarrado” blindar el interés privado sobre el público.

Afirmó que fueron “reformas a la Constitución que afectan al pueblo, a los trabajadores y beneficiaban a minorías nacionales y extranjeras (…) fueron ajustando el marco legal a los intereses del grupo económico dominante, a los que mandaban en México”, indicó.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, leyó un fragmento de su libro, como un ejercicio pedagógico, dijo, y para recordar que “todas las reformas que hicieron fueron para legalizar injusticias y robos”.

“No se expone ver lo de las reformas que le hicieron a la Constitución los del bloque conservador porque ahora ya se quitaron la máscara, pero antes aparentaban que eran distintos; sin embargo, ya votaban juntos”, afirmó.

Para revertir todas las reformas que hicieron “tiene que haber reforma, es que es el colmo, cómo el interés público va a quedar subordinado al interés particular, así está la Constitución, eso fue lo que hicieron (…) En algunos casos no les dio tiempo, funciona solo reforma constitucional”.

Dijo que la ruta que encontraron fue hacer reformas que consideraron básicas o estratégicas para avanzar en la transformación. “Porque para allá vamos pero, ¿con la huelga de estos? Es que es reforma constitucional”, dijo.

También reprochó que en casos específicos, cuando se requiere la intervención del Poder Judicial, “van inmediatamente, ahí tienen la mayoría de los jueces, no todos, a su servicio”.

Entre las reformas que expuso están los aumentos de impuestos, la reforma minera y la de telecomunicaciones.

“No podemos nosotros tener una concesión del Estado para que haya internet gratuito en todo el país, no podemos, solo donde no hay nadie que dé el servicio, porque si no hay competencia desleal, el Estado no se puede meter, solo tienen que ser los particulares”, reprochó el presidente.

Cuestionó: “¿Y dónde creen que nos dieron la concesión para el internet? Claro que es lo que nosotros buscamos, en las comunidades más apartadas, aquí en la Ciudad de México no podemos”.

El presidente “dejó la tarea” de responder cuáles de todas las reformas en ese periodo fueron en beneficio del pueblo.