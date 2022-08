AMLO reprocha que desde Canal Once y Canal 22 lo critican "y hasta mienten"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que incluso medios oficiales critiquen su administración.

Al referirse a las repercusiones de la inflación reprochó que los medios de comunicación magnifican el tema.

“Sí impacta (la inflación), aguantamos porque la gente está muy consciente, pero es una campaña constante en contra, todos los programas de análisis en la televisión, todos o casi todos en contra y me da mucho gusto que hasta en el canal 22, en el Once, todos en contra”, afirmó.

“Y son canales pues públicos y ahí están nuestros adversarios analistas conservadores que no están de acuerdo con la transformación y enojados y hasta mienten, hay un analista muy conservador, a ver si me acuerdo, que fue capaz de sacar una foto falsa, ya me acordé, (José Antonio) Crespo”, señaló.

AMLO (@lopezobrador_) acusa al historiador José Antonio Crespo (@JACrespo1) de dar a conocer foto falsa.



AMLO se burló de la foto que presentó el también analista, en donde supuestamente aparece a lado de Carlos Salinas de Gortari. pic.twitter.com/plWgAPhS8t — Central Equilibrio (@CentralEq) August 5, 2022

Al reconocer que sí hay afectaciones por la inflación, también “hay mucha influencia de los medios todavía, la gente está muy consciente, ya lo he dicho en varias ocasiones, lo voy a seguir repitiendo, en México no hay analfabetismo político; sin embargo hagan un ejercicio, pongan el radio aquí en la ciudad, mientras van, si tienen vehículos, de un sitio a otro y escuchen los noticieros y van a terminar aturdidos”.