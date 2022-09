"No nos quedaremos callados si se maltrata a mexicanos": AMLO detalla diálogo con Blinken sobre migración

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que “de manera abierta, como nos gusta”, dijo al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, “que no nos quedaríamos callados si se maltrataba a migrantes y mucho menos a los mexicanos y hablé del muro”.

En su reunión en Palacio Nacional este lunes, el mandatario mexicano aseguró que coincidieron en que el tema migratorio no debe utilizarse con propósitos electorales y que se deben cuidar los derechos humanos de este sector de la población, así como continuar con el trabajo en conjunto.

El presidente mexicano destacó: “Que el presidente Biden ha dicho que no va a construir muro y está cumpliendo y es el único de los presidentes de los dos partidos que no tiene un proyecto de construcción del muro. Hemos hablado cómo con el finado Bush, su hijo, el señor Clinton, Obama y Trump construyeron sus tramos de muro. El presidente Biden es el primero en muchos años en no hacer muro”.

Enseguida expuso el caso del gobernador de Texas, Greg Abbott, que, dijo, con propósitos propagandísticos, porque “yo creo que quiere reelegirse, está hablando de construir un muro, eso nosotros no lo vemos bien, con todo respeto, eso es propaganda vil y nuestros paisanos en Texas no se van a dejar engañar porque, con todo respeto, eso es politiquería”.

En la reunión con Blinken dijo que no se metieron en cuestiones partidistas pero se habló en buenos términos y también se acordó continuar el trabajo de manera coordinada para ayudar y hacer realidad la cooperación con los gobiernos de Américas Central, para que haya apoyos para que la gente no se vea obligada a migrar. Finalmente reconoció que “el fenómeno migratorio está creciendo mucho y no solo en América, en el mundo y hay que atender las causas. Coincidimos plenamente”.