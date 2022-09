AMLO: buscan enfrentarnos con los padres de Ayotzinapa; rechaza manifestaciones violentas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a no hacer caso a quienes tienen intereses de confrontarlos con su gobierno. “Mucho ojo, no se dejen, nosotros no vamos a reprimir”, dijo.

“Hay intereses que buscan enfrentarnos, desacreditar al gobierno porque los padres de los jóvenes de Ayotzinapa han estado informados de todo lo que estamos haciendo, se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables, sin impunidad.

“Sin embargo, están queriendo enrarecer la situación porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas porque viven del conflicto”, aseguró.

Dijo estar en desacuerdo con las manifestaciones que se dieron esta semana en la Ciudad de México, en las que hubo actos de violencia contra elementos de la policía capitalina y la embajada de Israel en México.

“Claro que no estoy de acuerdo con esas manifestaciones de violencia y ahí van a ir otros que pertenecen al movimiento conservador”, afirmó.

Después reprochó: “Qué es eso de venir a la procuraduría con bombas y a tirar piedras, ¿cómo enfrentar la violencia con la violencia? ¿en qué se parecen a Gandhi o a Martín Luther King, a Mandela, donde está la no violencia, la resistencia civil pacífica, encapuchados tirando piedras?”.

En varios momentos de la conferencia el mandatario federal refirió los preparativos que le informaron este mismo viernes.

“Hoy en la mañana me informaron que se están preparando con bombas molotov y piedras, ¿qué es eso?”.

En otro momento insistió a las víctimas: “Y no traigan bombas molotov y piedras y no olviden que el soldado es pueblo uniformado”.

Incluso el mandatario federal dijo que la forma en que se llevaron las protestas de esta semana constituye un acto de provocación y no tiene nada que ver con un movimiento de transformación, revolucionario o con la justicia, y señaló que hay quienes buscan administrar el conflicto.

Pidió de nuevo que se lea el informe y los anexos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

“Está en las redes, nada más que no los leen porque hay un grado de irracionalidad que les produce la oposición a lo que estamos haciendo que no entienden razones, y no me refiero a los padres y a los jóvenes, sino a adversarios, a quienes no quieren que haya justicia”.

También llamó a que se hagan públicos todo los nombres de los implicados y en caso de que no se pueda, que se les entregue es información directamente a los familiares de los normalistas, “porque a lo mejor eso está llevando a la desconfianza de los padres”.