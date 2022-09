"Nos va a pedir muchísimo dinero": AMLO excluye al INE de la consulta en enero sobre el Ejército

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La consulta para la ampliación del periodo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública será en enero de 2023 sin la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE), sin gastar, sin interferir en los procesos legislativos y tampoco se llamará “consulta”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que con la iniciativa de la Guardia Nacional promovida por el Ejecutivo Federal, el PRI presentó “algo parecido” para el quinto transitorio, referido a la ampliación del plazo, que está en comisiones en el Senado de la República, pero “yo creo que es tan importante el tema que lo mejor es consultarle a la gente, preguntarle a la gente, porque los senadores del PAN no les consultan a los ciudadanos, ni siquiera a sus militantes. ¿Ustedes creen que les consultan? No, no les consultan”.

El presidente dijo que, como representantes populares, si no toman en cuenta la opinión del pueblo, independientemente de los partidos políticos, se privilegia la política partidista y no los sentimientos de la gente, “¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿a quién le afecta el que se haga una consulta?”, preguntó.

Indicó que este martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentará durante la conferencia en Palacio Nacional el programa que “no se le va a llamar ‘consulta’ porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE, porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. Entonces, no, así no, saldría carísimo”.

Sin gastar, señaló, buscarán que toda la población ayude, también gobernadores, presidentes municipales, las organizaciones sociales y el resto.

uD83DuDD34 Mañana en Palacio Nacional, el secretario de gobernación @adan_augusto presentará el proyecto, que incluye la partición ciudadana, para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad; no participará el INE y será legal, así lo anunció el presidente @lopezobrador_uD83DuDC47uD83CuDFFCuD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/De8F6WI9US — Al Momento 4T (@Almomento4T) September 26, 2022

La consulta se hará solo en caso de que no sea aprobada la reforma constitucional en la cámara alta, por el procedimiento legal, si se rechaza se debe esperar un periodo para volver a presentar la iniciativa.

“Esperamos el nuevo periodo porque todavía tenemos hasta marzo del 24, sobre todo lo relacionado con la ampliación del término, porque, si no, en marzo se retiran de las actividades de seguridad pública Marina y Defensa, lo que no hicieron desde Calderón”, dijo.

También rechazó que él vaya a presionar a los legisladores para que se apruebe en este periodo legislativo.

“No, nosotros no presionamos a nadie, aquí cada quien es responsables de sus actos, lo que no queremos es que siga la élite, siga una minoría decidiendo por todos, como era antes, la llamada clase política, que decida por todos, porque el pueblo no existe, porque pues existen los comentaristas de radio, de televisión, analistas, intelectuales”, aclaró.

Recordó que durante el sexenio del panista Calderón se violó la Constitución porque no había un marco legal para que las Fuerzas Armadas pudieran llevar a cabo esas tareas de seguridad y, sin embargo, lo hacían y reprochó que constitucionalistas, articulistas, analistas políticos, escritores e “intelectuales orgánicos” no lo denunciaran.

Aseguró que su gobierno busca apegarse a la reforma constitucional que se aprobó en 2019, pero con el vencimiento del plazo en marzo de 2024, del quinto constitucional haría que el Ejército regrese a los cuarteles.

Su administración buscó que la Guardia Nacional sea una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque “no queremos de que regrese el manejo que había de la Policía Federal. Antes, la Policía Federal dependía de García Luna o de Osorio Chong, o de Palominos o de todos ellos, que no se formaron para la seguridad, que son jóvenes que se fueron introduciendo y fueron ascendiendo en las organizaciones de seguridad, porque les atraía ocupar esos cargos, y luego con influyentismo fueron subiendo, al grado de que García Luna se convirtió en el hombre fuerte de todas las confianzas de Felipe Calderón”.

El presidente aún considera que hay la posibilidad de que los legisladores cambien de parecer y tengan capacidad de rectificar, porque aún no termina el proceso legislativo, “porque de eso depende la seguridad de la gente”.