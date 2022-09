"Zafo": con frase de AMLO, Claudia Sheinbaum evita responder a Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Zafo!”, contestó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la advertencia que lanzó en su contra la senadora del PAN, Lilly Téllez, luego de que ayer inició una gira nacional en Monterrey.

En su cuenta de Twitter, la legisladora escribió: “Te lo digo a ti Claudia, de mujer a corcholata: México no será tu piñata”.

Cuestionada este lunes en conferencia sobre esa declaración, la mandataria local respondió como lo ha hecho otras veces, sin engancharse:

“No, no me voy a meter en eso. La senadora tiene una manera muy especial de expresarse y no vamos a caer en eso”, dijo.

–¿Pero no va eso de mujer a mujer? –insistió la prensa.

–No, no vamos a caer ahí en ninguna cuestión de este tipo, ahora sí que como dijo… dijo hoy el presidente (Andrés Manuel López Obrador), alguno parecido ¿no? Zafo, o paso…, respondió.

–¿Zafa?

–Zafo.