"A mí nadie me perdona": vuelve "Alito" Moreno a presidir comisión con el apoyo de morenistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados se reunió de nueva cuenta este martes con la asistencia de diputados de Morena, Partido Verde y PT, y encabezada por el diputado federal y líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien hace mes y medio había sido relevado de la presidencia de ese grupo legislativo.

El pasado 10 de agosto, en una sesión convocada por los legisladores morenistas y sus aliados, se votó para que fuera removido “Alito” Moreno tras los múltiples escándalos en los que se había visto involucrado, así como las investigaciones en su contra por presuntos delitos de desvío de recursos cuando era gobernador de Campeche.

En su lugar fue nombrada provisionalmente la morenista Julieta Ramírez Padilla, en lo que el pleno tomaba alguna decisión.

Finalmente, después de que el PRI acompañara recientemente a Morena en la Cámara de Diputados para la aprobación de una reforma que amplía la permanencia del Ejército en tareas de seguridad, Alejando Moreno volvió a presidir la Comisión.

En la Comisión de Gobernación y Población estamos trabajando en los temas más importantes para la Nación. Con la responsabilidad y el compromiso de los representantes de todos los grupos parlamentarios seguimos construyendo un México más fuerte.

“Reconozco a las legisladoras y legisladores de todas las bancadas por su compromiso para trabajar fuerte por México”, presumió “Alito” Moreno en redes.

En sesión de la Comisión de Gobernación y Población de la @Mx_Diputados para avanzar en la labor legislativa en favor de las familias mexicanas. Reconozco a las legisladoras y legisladores de todas las bancadas por su compromiso para trabajar fuerte por México.

—¿Ya lo perdonaron? –se le preguntó, entrevistado por los medios.

—No no no, a mí nadie me perdona. Yo lo que le quiero decir, allá arriba está el único al que le rendimos cuentas, así que aquí seguiremos trabajando, aquí se hacen acuerdos, aquí se hacen consensos, se construye por México –respondió Moreno.

Hoy sí hubo Comisión de Gobernación presidida por @alitomorenoc



La prensa le pregunta:



-¿Ya lo perdonaron?

–Hasta hace muy poco usted era un impresentable para Morena al frente de la Comisión, ¿qué hizo para convencerlos?…

–Nosotros somos políticos profesionales, aquí primero está México. No podemos decir ‘es que este me sacó la lengua” o no me saludó o me vio feo –respondió el dirigente.

Alito recibe el perdón de Morena.



Sin amenaza de desafuero, no más audios... y ahora le regresan su Presidencia de la Comisión de Gobernación.



En agosto sufrió un golpe de estado, pero eso quedó en el olvido.



Hoy su comisión sesionó nuevamente sin problemas.

Luego de semanas de que el bloque oficialista exigió la salida de “Alito” Moreno, este martes el diputado Mario Miguel Carrillo, de Morena, felicitó a “Alito” e incluso le dedicó un aplauso.

“Seguimos impulsando el trabajo legislativo sin distinciones partidistas para el bienestar de la población”, tuiteó Carrillo, identificado como primo del líder nacional morenista Mario Delgado.