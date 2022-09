"No nos arrepentimos de lo que votamos", dice "Alito" Moreno sobre la iniciativa militarista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, sostuvo que los diputados federales no se arrepienten de haber votado a favor de la ampliación del periodo para que las Fuerzas Armadas sigan desempeñando tareas relacionadas con el tema de seguridad pública.

“No nos arrepentimos de lo que votamos y esperamos que en el Senado se discuta el tema con plena libertad y luego de deliberar, que se vote”, indicó.

Al respecto, señaló que no ha tenido comunicación con el coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, pero insistió en decir que los diputados federales del tricolor están en contra de la militarización pero avalaron la temporalidad

“Tenemos que ser responsables con México, no se puede hacer a un lado a los militares porque no está preparada la Guardia Nacional”, consideró “Alito”.

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas reprochó las criticas en contra de los legisladores federales del tricolor por haber avalado la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para ampliar el periodo de participación del Ejército en actividades de seguridad pública hasta 2028.

“Las y los diputados federales hemos sido criticados por algunos medios y algunos partidos por ampliar el periodo de la fuerzas armadas en las calles. Esa decisión se tomó solamente porque nos preocupa la seguridad de los ciudadanos en el país y porque no hay una fuerza civil que tome en sus manos la estrategia de seguridad y que evite que los mexicanos estén en zozobra”, justificó Alito.

Luego, consideró que la decisión de los legisladores priistas tiene como objetivo garantizar un andamiaje legal y sólido a las Fuerzas Armadas para operar en el país con certeza jurídica.

“Pero no estamos a cualquier ocurrencia del gobierno pues no votamos a favor de la Guardia Nacional y esto es muy importante porque se ha confundido por algunos y no se ha entendido bien por otros: El PRI en la Cámara de Diputados federales votó en contra de la propuesta de reforma relacionada con la Guardia Nacional”, dijo y agregó:

“Nosotros lo dejamos muy claro en la votación, lo que queremos construir es un andamiaje de seguridad jurídica para los elementos de las fuerzas armadas que ofrecen su vida por nosotros los civiles, así que no nos arrepentimos de lo que votamos que fue la temporalidad del Ejército en las calles y la construcción de una comisión bicameral para revisar los resultados de la Guardia Nacional y la estrategia de seguridad que hasta hoy, no ha dado resultados”, aseguró "Alito".