AMLO descarta "tapados" y "dedazo" en la elección para jefe de gobierno de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquiera puede aspirar a una candidatura para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero que nadie debe esperar la señal presidencial para avanzar en la contienda electoral.

“Y fíjese cómo es la costumbre, más fuerte que el amor: que todavía hay de los más cercanos que están esperando una señal. Pues se van a quedar esperando una señal, que se sienten, que busquen una silla porque se van a cansar esperando una señal que no va a haber”, sentenció el mandatario federal.

Agregó que “lo que va a dejarse de manifiesto es que no hay tapados, no hay dedazo, que va a elegir al pueblo y el gobierno no se va a meter a apoyar a ningún candidato ni partido. Es una etapa nueva”.

Durante la conferencia en Palacio Nacional le plantearon los nombres de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; del secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres; y de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

“Ya no hay tapados, acabas de mencionar cuatro, si podrían ser los cuatro y podría haber más. Yo no podría decir, en unos días más, todos tienen derecho y además ya no hay tapados y se van a inscribir. Es algo muy importante porque van a inscribirse y el consejo de Morena, aunque lo podrían hacer todos los partidos, decide que son 10 o 20 o 30, los que se inscriban, al menos cinco, esos van a encuestas a ver quién”, aclaró.

Indicó que la secretaria Rosa Icela Rodríguez no le ha manifestado intención, “pero es libre, como todos”.