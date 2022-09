Adán Augusto López pide aprobar reformas sobre la Guardia Nacional; llama "compañero rebelde" a Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pidió a la bancada de Morena en el Senado y a sus aliados del PVEM, PT y Encuentro Social, que aprueben las reformas a la Guardia Nacional.

“Pedirles que apoyen la iniciativa, ahora ya es minuta, que tengo entendido, ya doña Olga, que preside la comisión de Justicia, y Rafa Espino de Estudios Legislativos, Segunda, pues ya están trabajando en ella, y parece que mañana debe de incluso discutirse en el pleno”, dijo Adán Augusto López.

Durante la reunión con senadores y senadoras, Olga Sánchez Cordero lo interrumpió para confirmarle que hoy a las 5:30 de la tarde será aprobada en las comisiones y será turnada al pleno del Senado.

“Yo creo que debe de salir bien, que necesitamos darle a la Guardia Nacional, pues un carácter de permanencia. Hoy en la mañana platicábamos que es una reforma que lo que plantea prácticamente es incorporar administrativa y operativamente a la Guardia Nacional como una parte de la Secretaría de la Defensa, a la par del Ejército y de la Fuerza Aérea”, les comentó Adán Augusto López.

“Desgraciadamente, hemos de reconocer, que hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad, porque no fuimos capaces, en su época, no nosotros, los gobiernos que antecedieron, de fortalecer y profesionalizar a las policías”, lamentó.

Según el responsable de la política interna del país, no “hay una institución más confiable y más honesta que la Guardia Nacional” y luego, como si fueran lo mismo, dijo que el Ejército de hoy ya “no es el Ejército de hace 10 o 20 años”.

“Ni el de las oscuras noches del 68, del 70, y de la Guerra Sucia. También ha evolucionado, se ha profesionalizado, el Ejército mexicano”, afirmó.

El titular de Segob llamó a las y los legisladores a estar unidos y se refirió al coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, como “amigo”, “compañero” y bromeó con que a veces es “rebelde”.

“Que no haya diferencias entre nosotros. A veces es mejor no voltear a ver para atrás, porque no nos vayamos a convertir en estatuas de sal”, dijo.

“Pero también a mí me gusta reconocer cuando nos hemos equivocado o cuando nuestro interlocutor no tiene la razón, también, con toda la franqueza lo decimos, y en caso del Senado de la República, pues sí hay una comunicación institucional y fluida, lo hay con Ricardo, que es no nada más nuestro amigo, y compañero, a veces es como el compañero rebelde, eso es a veces, nada más”, agregó y provocó las risas de los legisladores presentes.

Con tono de profeta que lleva el mensaje del presidente, Adán Augusto López dijo que “no es Andrés el que necesita la unidad del grupo, es el país”.

También, narró que Andrés Manuel López Obrador le contó que se encontró al senador Héctor Vasconcelos al día siguiente de la elección de la Mesa Directiva de la Cámara Alta y que le dijo:

“Senador, hay que mantener entre todos la unidad. México necesita que los legisladores emanados de este movimiento estén más unidos que nunca. Que no se distraigan en batallas estériles”.

Luego, aseguró que cuando le dijo a López Obrador que asistirá al Senado a una reunión con morenistas y aliados, éste le habría dicho que les transmitiera sus saludos.

“Que nos invite a comer un tamal de chipilín”, leyó López Hernández en un papel que le pasó el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier.

El aspirante presidencial les prometió plantear a López Obrador la posibilidad de reunirse con ellos el 19 o 20 de septiembre.

“Es momento de estar unidos, en torno a un proyecto de nación, y aunque pudiera sonar autoritario e impositivo, el proyecto de nación no admite titubeos, requiere de la unidad y del compromiso de todos”, afirmó el secretario.

Sobre el plantón de la semana pasada a la reunión plenaria de los senadores y senadoras de Morena, tras cancelar un día antes su participación, pidió disculpas y descartó que haya sido “desaire”.

“Pido disculpas, si alguna compañera o algún compañero pensó que mi inasistencia a la plenaria, a la que fui convocada con tiempo, se debía a un malentendido, a un berrinche… eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños, no”, bromeó y dio un apretón en el brazo a Monreal.

“Narro, Narro”, comentó Monreal entre risas en referencia al otro zacatecano del Senado, el senador José Narro Céspedes.

“Lo digo por Narro”, remató López Hernández, otra vez en broma.

“Nada más alejado de la realidad que eso”, continúo. “Tuve un compromiso de esos ineludibles, familiar, tuve que salir de la ciudad, y avisé con tiempo”, aclaró.

En una reunión amable, en la que todo fueron risas y llamados a la unidad, el secretario de Gobernación les pidió trabajar juntos en lo que queda del gobierno.

“Yo quiero estar cerca de ustedes, tenemos que trabajar juntos, lo necesita México y el presidente de la República”, dijo.