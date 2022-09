"Voy a seguir incomodándolos": activista argentino responde y desmiente a García Vilchis

Por mi activismo, he sido amenazado por varias dictaduras, pero nunca me había sucedido con un gobierno democrático. Esta mañana, el gobierno de México, en cadena nacional, me acusó de ser financiado por el gobierno de EEUU para “desestabilizarlos”. Voy a seguir incomodándolos. pic.twitter.com/SIIsDC1BkD