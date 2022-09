Monreal: "sean congruentes, aunque vayan de por medio ingratitudes o incomprensiones"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, participó en el Parlamento Juvenil de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que se celebró en la Cámara Alta.

En su intervención, el senador zacatecano pidió a los estudiantes que sean congruentes y que no se dobleguen por nadie ni cambien sus principios por ascensos o dádivas, “aunque temporalmente haya ingratitudes e incomprensiones”.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó no estar de acuerdo con la abstención del senador de Morena Ricardo Monreal en la votación del jueves en el Senado, del dictamen que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Es su libertad, no estoy de acuerdo, por supuesto, con su postura porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México; pero somos libres”, dijo el presidente en Zacatecas, tierra natal del senador.

Ante estudiantes, Monreal dijo: “La mayor parte de mi vida he sido opositor… bueno, a veces sigo siéndolo”.

#EnVivo Asisto al Parlamento Juvenil de la UAM (@Yo_SoyUAM).

El diálogo entre estudiantes de nivel universitario guía el pensamiento político actual y futuro de México. https://t.co/IntBvEXV0M — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 9, 2022

En la Cámara Alta, les dijo, se construyen acuerdos, pero también es un escenario de desencuentros, rispideces y confrontación ideológica, política, económica y social.

Y en una parte de su mensaje pidió a los jóvenes:

“Quizá aquí me encuentre algunos legisladores en el futuro, quizá otros se dediquen a la administración pública (…) pero todos recordarán este día en el que participaron del Senado. Siempre defiendan en lo que creen, no se dobleguen ante nadie y ante nada, mantengan su congruencia, sus principios, no cambien.

“Nunca regateen ni cambien sus principios por dádivas, amenazas u ofrecimientos de ascensos. Defiendan en lo que creen, sean congruentes toda su vida, aunque vayan de por medio, en ocasiones, tropiezos y temporalmente ingratitudes o incluso, incomprensiones, no les importe eso, sigan adelante, venzan obstáculos, venzan resistencias, salgan adelante por el país”, subrayó.