Sheinbaum avala inclusión de Monreal como "corcholata"; esto dijo de Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un guiño al senador Ricardo Monreal al asegurar que “no tiene problema” con que sea sumado a las menciones de “las corcholatas” presidenciales de Morena y hasta le abrió la posibilidad de que vaya al Antiguo Palacio del Ayuntamiento a dar conferencias.

De Gerardo Fernández Noroña, dijo que aunque es militante del PT, tiene “todo el derecho de participar”.

Cuestionada en conferencia sobre la posibilidad de que se sumen más aspirantes en la búsqueda de la candidatura para sustituir al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2024, aseguró:

“Me parece muy bien, todos saben que podemos tener diferencias. Por ejemplo, recientemente Ricardo (Monreal) votó en contra de la resolución de la Reforma Electoral. Por supuesto se respeta, pero no estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que yo piense que Ricardo Monreal deba dejar Morena, digo, me quito la cachucha de jefa de gobierno, hablo un poco como ciudadana”.

Y reiteró su apoyo a la encuesta como método de selección del partido, así como su llamado de unidad: “Yo creo que cuando uno habla de unidad, tiene que actuar en consecuencia. Entonces, yo no tengo problema. Al contrario, qué bueno que se le invite a todos los que deseen… Y en todo caso, que sea una opinión personal, si deciden salir del movimiento o no, y no por una actitud de cerrarnos”.

Sheinbaum Pardo dijo que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado llamó a que “se facilitara que todas las corcholatas pudieran ir –en lo que se refiere, obviamente a los compañeros o compañeras del partido ¿no?–, a informar, a platicar sobre sus temas, siempre en el marco de la ley a las distintas entidades de la República”.

Entonces, lanzó el guiño a Monreal: “Hasta podría decirle a Ricardo que viniera, por si quiere hacer una conferencia en la ciudad y estamos abiertos. No tengo ningún problema, al revés”.

Sobre Fernández Noroña, la aspirante presidencial fue más escueta: “También, o sea Gerardo es militante del PT –yo le sigo ahí en las redes, es muy popular en las redes–, él está visitando muchos estados de la República y también, si quiere participar, claro que él tiene todo el derecho”.

La mandataria local aseguró que “un jefe de Gobierno, un gobernador no le da ‘permiso a alguien’, a menos que se pida por una plaza pública, un asunto administrativo. Nosotros, es la libertad absoluta, por eso luchamos siempre, pero estoy totalmente de acuerdo”.

Y reiteró la acusación de que la oposición busca la ruptura interna de Morena: “Eso es lo que está buscando, desde mi punto de vista, la oposición; le apuesta, se frota las manos de que haya división al interior de nuestro movimiento”.