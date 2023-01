Plan B podría provocar que se anularan las elecciones de 2024: Lorenzo Córdova

MONTERREY, N. L. (apro).- En la paradoja que hay en la reforma electoral promovida por Morena, partido que se benefició de la Ley que ahora quiere mutilar, está la de la posibilidad de que sean anuladas las elecciones del año entrante, cuando será elegido Presidente de México, debido a que podrían no abrirse casillas suficientes por falta de presupuesto y personal, afirmó hoy el presidente Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Al participar en la conferencia Retos y desafíos de las autoridades electorales, hoy en la Universidad de Monterrey (UDEM), consideró inexplicable que el Movimiento de Regeneración Nacional, con el llamado Plan B busque “dinamitar” la escalera de la democracia con la que accedió al poder, en el 2018, con toda justicia, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Dado que es una reforma que abre la puerta a que no haya casillas, si no hay casillas suficientes, estamos ante una causal de nulidad mandatada por la propia legislación. Si no se instala el 20% de las casillas hay nulidad de la elección. Si no se instala el 25% de casillas en la elección presidencial, hay nulidad de la elección”, dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral.

Al plantear un escenario de las situaciones que podría generar la elección presidencial del 2024 invalidada, rechazó decir, para “no especular”, quién sería el principal beneficiado, aunque consideró probable que, sin casillas ni comicios, no habría renovación de Congreso.

“Si se anulan las elecciones del Congreso, no va a haber Congreso, o no logra instalarse con el quórum. Y si se anula la elección presidencial, el Congreso es el que tiene que nombrar al presidente interino, ¿y si no hay Congreso? Ya pasé de la paradoja a lo absurdo. Es que colocar una bomba de tiempo en los pilares de la credibilidad de una elección, no le conviene a nadie”, afirmó.

Al señalar que Morena tiene amplias posibilidades de triunfo, consideró que el partido no desearía que los comicios del año entrante acusaran vicios de ilegalidad, situación que enfrentan con los cambios que transformarían al INE para mal.

Córdova Vianello dijo que quien busque generar inestabilidad en elecciones hace una apuesta suicida e irresponsable, pues nadie resultará ganador en una situación de inestabilidad política generada por la incertidumbre.

“Si algo hemos resuelto en este país es que el día después de las elecciones es que no nos matemos, que no estemos muertos en la lucha por el poder”, sentenció.

Acompañado de Reyes Rodríguez, titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró que Morena se queja ahora de las reglas que los beneficiaron en el pasado.

“Estas mismas reglas que parecieran prohibitivas fueron demandadas por el partido que hoy nos gobierna cuando era oposición. Es decir: cuando eres oposición pides cancha pareja y que nadie abuse y me da la impresión de que eso molesta una vez que llegaron al poder”, dijo.

Hasta ahora, señaló, por causa de organización del INE no ha sido anulada ninguna elección por falta de instalación de casillas y dijo que en los comicios federales del 2021 solo quedaron sin abrir el 0.01%, equivalente a menos de 50 de 162 mil que funcionaron, por lo que un problema que no existía se puede hacer posible ahora con las reformas a la ley.

En el acto organizado por la UDEM, moderado por Agustín Basave Benítez, Córdova recordó que en las seis elecciones que hubo el año pasado, la Sala Superior del TEPJF resolvió que el mandatario federal en el 80% de sus conferencias de prensa mañaneras, transmitidas durante esas campañas, incorporó contenidos que lo llevaron a violar la ley electoral.

Luego de mencionar que a 63 días de dejar el puesto como consejero presidente cada vez puede “deschongarse” más en revelaciones y pronunciamientos, dijo que si bien el propósito de la reforma electoral es el ahorro, sus promotores no se han puesto de acuerdo en las cantidades que mencionan.

Dijo que si bien se estima que con los cambios al Instituto se dejarán de gastar 3 mil 500 millones de pesos, de acuerdo a los dichos del presidente de México, la propuesta está “tan mal hecha” que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habla de 5 mil millones.

Dijo que si prospera el Plan B, de los 2 mil 571 trabajadores del servicio profesional del INE, quedará solo el 15%, pues el resto será despedido.

Señaló que el órgano electoral da empleo a unas 17 mil 500 personas en total, de los cuáles unos 6 mil son los que trabajan en los módulos de los estados, una cantidad equivalente aproximadamente a los despidos que habrá si se concreta la propuesta de enmienda a las leyes electorales de México, expuso Córdova.

Los recortes costarán al erario, tan solo en liquidaciones, el equivalente a unos 6 mil 500 millones de pesos, si se cumplen los parámetros que para efecto se contemplan en la legislación laboral vigente, explicó ante los estudiantes.

Por su parte, el consejero presidente del TEPJF anticipó que con el cambio de legislación se incrementarían los litigios postelectorales, por lo que la misión del organismo que preside es dejar reglas claras en septiembre antes de que inicie el proceso comicial del 2024.