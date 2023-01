Sheinbaum: "no caeremos en las prácticas del pasado de uso de recursos públicos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como lo hizo al inicio de su administración, la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaum, informó que enviará “un oficio a todas las áreas del Gobierno para que quede claro cuáles son los lineamientos de leyes electorales y, por supuesto de no uso, de ninguna manera, de recursos públicos”.

Añadió que en su administración “nosotros no vamos a caer, nunca hemos caído y no caeremos en las prácticas del pasado de uso de recursos públicos, de uso del gobierno”.

Según dijo, en su gestión “tenemos muy claro lo que tiene que ver con un partido político o con un tema que se va a definir después, este año –la candidatura presidencial de Morena-, y lo que tiene que ver con el trabajo del Gobierno de la Ciudad”.

Así respondió la aspirante presidencial a la nota publicada por el diario Reforma en el sentido de que el equipo político del canciller Marcelo Ebrard, también aspirante presidencial de Morena, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a funcionarios de su gobierno por delitos electorales relacionados con el uso indebido de recursos públicos y posible coacción.

“Evidentemente vamos a mandar –lo hice cuando entré al gobierno, pero lo voy a mandar nuevamente–, un oficio a todas las áreas del Gobierno para que quede claro cuáles son los lineamientos de leyes electorales y, por supuesto de no uso, de ninguna manera, de recursos públicos”.

De plano, dijo: “Negamos que haya una orientación del Gobierno de la Ciudad al uso de recursos públicos. De todas maneras, vamos a enviar un recordatorio, un oficio para que todo el mundo sepa cuáles son las condiciones en las que se puede participar como ciudadano, como servidor público y, evidentemente, el no uso de recursos públicos, es nuestra esencia”.

Sheinbaum Pardo reconoció que hay personas del movimiento de transformación que la quieren apoyar, pero aclaró que ello debe ser “siempre dentro de las reglas establecidas de, repito, de que se cumpla con la ley y que, evidentemente no se use recurso público. Nosotros no somos como los gobiernos anteriores”.

Luego, reiteró el tema de la unidad en el partido “por encima de todo”. Luego, al estilo del presidente López Obrador, arremetió contra el diario Reforma:

“Y se va a quedar con las ganas Reforma, otros medios de comunicación y los adversarios políticos, porque aquí por encima de todo vamos a resguardar la unidad de nuestro movimiento, por encima de todo está el Proyecto de Transformación del país”.

Por último, llamó “a todos los que son ciudadanos, militantes, a todos ‘no caigamos en ninguna provocación de los adversarios, y mientras nos mantengamos unidos todo va a salir bien”.

-¿Esta denuncia no estaría evidenciando un poco este rompimiento de la unidad?, le preguntó la prensa.

-No, no lo creo. Siempre hay alguna persona que quiere hacer alguna cosa, pero por encima de todo, la unidad -dijo, sin mencionar nombres.