"Lo que diga el presidente de México": AMLO explica por qué aceptó Biden llegar al AIFA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Evitar que la oposición en México hiciera una campaña en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la integración de América con respeto a las soberanías fueron algunos de los temas que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en el camino del AIFA a la Ciudad de México.

Aseguró que fue una plática “en muy buenos términos” e indicó que “me hizo el comentario de que cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles que no entendía bien el porqué y que al final dijo ‘lo que diga el presidente de México’”, señaló.

Que Biden aterrizó en el Felipe Ángeles para que no se burlaran de AMLO: "Le expliqué y me dijo #Biden 'ahora ya entiendo'" pic.twitter.com/1AYh1eeviS — Literal México (@literalmexico) January 9, 2023

López Obrador indicó que “la expresión del presidente Biden fue: ‘es un gran aeropuerto. ¿Todavía estamos en el aeropuerto?’”, preguntaba el mandatario de Estados Unidos por la extensión de 2 mil 600 hectáreas que tiene el nuevo aeropuerto, contra las 600 hectáreas que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

¿Qué fue lo que hablaron Biden y AMLO en su primer encuentro en México?



Aquí el presidente nos cuenta: pic.twitter.com/xnBNuYeFjE — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 9, 2023

Agregó que es uno de los mejores aeropuertos de América Latina y de los están mejor construidos, moderno, y “de buen gusto”, además de que también al mandatario mexicano le causó sorpresa porque “yo no había ido de noche y me lo hizo ver él, me dice ‘qué importante obra’”.

Al expresarle que no entendía por qué le pidió que su avión aterrizara en las instalaciones del AIFA, López Obrador explicó las razones por las que le solicitó “por amistad y por diplomacia” que cumpliera con esa llegada.

“Como ya le expliqué que este aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en un lago y que había intereses y que iba a costar muchísimo y con el nuevo aeropuerto nos habíamos ahorrado 120 mil millones de pesos, me dijo ‘ahora ya entiendo’”.

El mandatario mexicano consideró que Biden sabe que la forma es fondo y por eso dimensionó el asunto.

López Obrador dijo que también abordaron la necesidad de la integración de América, que es un tema en el que ha insistido y que también se dio en la plática del AIFA a la zona de Polanco donde se hospeda Biden.

“Él esta muy contento de visitar México y fue muy agradable todo el recorrido hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial (conocido como ‘La Bestia’) él mismo movía los botones (…)

“Estuvimos platicando muy bien. Es una muy buena persona y yo pienso que va a ser muy exitoso el encuentro, la cumbre en general”, dijo.

El presidente López Obrador reiteró que “fue un buen encuentro, el presidente Biden es una gente amable, estuvo todo el tiempo contento, platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy, en la bilateral”.

Dijo que uno de los asuntos será sobre la integración económica con respeto a las independencias y soberanías de todos los países del continente.

“No basta con integrarnos en América del Norte. Se está haciendo muy bien esta integración con respeto a las soberanías de Canadá, Estados Unidos y México (…) Es un sueño que podemos convertir en realidad, el que se logre la unión entre todos los países del continente americano, que podamos complementarnos porque es el continente con más potencial, con más recursos y posibilidades de garantizar el bienestar para nuestros pueblos”, puntualizó.

Además del tema económico y comercial, señaló que se debe pensar también en el bienestar de los pueblos americanos, con ayuda mutua y actuar con respeto.