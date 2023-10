La diputada Adela Juárez deja la bancada de Morena y se suma a la del PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada federal Adela Ramos Juárez dejó de pertenecer a la bancada de Morena y se sumó a la del Partido Acción Nacional.

La legisladora chiapaneca había expresado en fechas recientes su rechazo al contenido de los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública.

La semana pasada, incluso, Ramos Juárez informó que presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia por violencia de género y discriminación en contra de dirigentes nacionales de Morena, debido a que buscan eliminarla del padrón de ese partido por haber opinado en contra de los nuevos materiales didácticos.

Este martes, Ramos Juárez anunció en conferencia de prensa su decisión de incorporarse voluntariamente a la bancada panista.

En la sesión presencial de este martes, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta del oficio de la coordinación del grupo parlamentario del PAN en el que informa de la incorporación de la diputada Adela Ramos Juárez.

Previamente, Ramos Juárez notificó que dejaba de pertenecer al grupo parlamentario de Morena.

“Yo no me puedo quedar en donde no hay libertad de expresión, donde hoy sólo hay opresión y represión, discriminación, violencia de género, violencia política, ya que han rebasado los límites”, dijo acompañada de sus nuevos compañeros de bancada.

“El día de hoy es clara y firme mi decisión de integrarme de manera voluntaria al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual, además de ser el primer partido de oposición de México, honorablemente promulga y practica la tan anhelada ideología humanista. Como siempre sostuve y no me equivocaba, uno de mis más grandes principios es y será siempre la razón y que esta razón no tiene color”, afirmó.

“Siendo congruente mis convicciones sé qué a México se le defiende de pie no de rodillas y como nunca pudieron arrodillarme, seguramente tendré encima la horda de descalificaciones”, aseveró Juárez Ramos.

“Pero prefiero mil veces pasar por esto antes que fallarle al pueblo de México, porque los que somos decencia nos anclamos siempre en la verdad de la justicia y la razón y buscamos y mejoramos los espacios desde donde podamos defender al pueblo, porque para nosotros el color es lo de menos, pero afortunadamente hay partidos honorables y defienden a México y que tienen un currículum amplio y un historial de muchísimos años de experiencia donde se han pulido los mejores perfiles políticos.

“Pueblo de México: el día de hoy estoy aquí para informarles que Morena nos dejó de representar y tenemos que mejorar el camino y buscar verdadero sentido de representación para el pueblo, por el que finalmente luchamos y vivimos y es quien nos puso aquí sin que, para ello, denigremos ningún color, sino únicamente con la convicción de ayudar y luchar por la justicia. Morena ya no es apto para cobijar la esperanza de México”, añadió.

En la conferencia expuso que sí podría ser posible una desbandada en Morena toda vez que hay muchas y muchos compañeros inconformes en el grupo parlamentario mayoritario.

El coordinador panista Jorge Romero Herrera le dio la bienvenida a la diputada Ramos Juárez.

“Aplaudimos la decisión de una mujer valiente como todas las mujeres aquí presentes. Sabemos que es una decisión difícil, sobre todo en estos tiempos, pero nos enorgullece decir que recibimos con todo nuestro afecto, con toda nuestra convicción, que se va a sentir 100 por ciento arropada por las mujeres y los hombres de Acción Nacional durante todo lo que le hace falta a esta Legislatura y durante el resto de su trayectoria política, que estoy seguro que habrá de continuar por muchos años más”.