Xóchitl Gálvez increpa desde tribuna a Luisa María Alcalde; esto le respondió la titular de Segob

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— “Usted decida si quiere dar resultados o pretextos”, increpó desde tribuna la senadora panista Xóchitl Gálvez a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

La responsable de la construcción del Frente Amplio por México reclamó a la titular de Segob las crisis internas por las que atraviesa el país como la violencia, los miles de desaparecidos, el sufrimiento de miles de migrantes y las violaciones a los derechos humanos.

La funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador compareció este miércoles ante el pleno del Senado de la República como parte del análisis del Quinto Informe de Gobierno.

En su intervención, Alcalde sostuvo que el proceso electoral 2024 será libre, pacífico y ordenado, resaltó que el gobierno mexicano atiende la migración de manera estructural y coordinada con países de origen y destino bajo una perspectiva de desarrollo y planteó que, en tareas de búsqueda de personas desaparecidas, esta administración hace un esfuerzo sin precedentes.

En su intervención en tribuna, la aspirante presidencial de la oposición reprochó a la responsable de la política del interior del país por el manejo de la seguridad, así como el desprecio que el Ejecutivo federal manifiesta por los órganos autónomos como el INE y el INAI.

También pidió que el proceso para designar al Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México –cargo para el que la actual titular Ernestina Godoy busca la reelección– sea auténtico y sin simulaciones.

“Esta participación está dedicada a los millones de mexicanos que esperan justicia y que este gobierno se las ha negado”, dijo Gálvez en su intervención.

“Sea usted bienvenida, secretaria Luisa María Alcalde. En 2018, ustedes ganaron la esperanza de millones de mexicanos. Cinco años después se convirtieron en el fracaso y la gran desilusión. Que les quede claro, la esperanza ya cambió de manos, hoy está con nosotros”, le indicó.

“Gobiernan un país de víctimas y no quieren aceptarlo. Si quiere, podemos hablar de la inseguridad que sufren todos los mexicanos, de la violencia que se apoderó de nuestras comunidades o el dolor de las madres buscadoras; también podríamos hablar de la grave crisis migratoria y de las evidentes violaciones a los derechos humanos”, añadió la senadora panista.

Xóchitl Gálvez señaló que al gobierno no le gusta la autonomía y el profesionalismo, sino que prefiere el incondicional servilismo. “Quieren un Legislativo obediente y ahora intentan ir por un Poder Judicial debilitado y sin recursos para que ustedes puedan cometer ilegalidades sin freno”, aseveró.

Subrayó que hay zonas enteras del país donde no hay orden ni ley, donde es el crimen organizado quien gobierna y manda. Muchos de los problemas se deben a la impunidad, a la mala procuración de la justicia local y federal, añadió.

“¿Por qué siguen la inseguridad y la violencia? Porque quienes cometen los delitos siguen libres. ¿Por qué continua la corrupción? Porque los corruptos en lugar de estar tras las rejas están trabajando con su gobierno, como es el caso de Ignacio Valle. ¿Por qué las víctimas no encuentran consuelo? Porque sufren la impunidad y la no reparación de daños y la falta de justicia”, afirmó.

No habrá justicia con fiscalías que intentan ocultar feminicidios y que no escuchan ni atienden las denuncias de las víctimas, destacó Gálvez.

También recordó cuando los integrantes de Morena eran oposición “y se rasgaban las vestiduras al grito de ‘No a la fiscalía carnal’ y ‘Por una fiscalía que sirva’”.

“Hoy, gritan lo contrario. Valdría la pena escuche a sus compañeros cuando eran senadores. Encontrará las palabras y los argumentos para que Ernestina Godoy no sea reelecta como Fiscal de la Ciudad de México”, mencionó.

“Zoé Robledo le pedirá que no haya ni fiscal carnal ni fiscal militante. Mario Delgado y Dolores Padierna le exigirán que en las fiscalías no haya pase automático. Miguel Barbosa, en paz descanse, le planteará se elijan fiscales en procesos abiertos y no simulados. Manuel Bartlett le prohibirá haya fiscales tapadera de la corrupción gubernamental. Y Layda Sansores le preguntará ¿qué esconden bajo la alfombra para que desoigan a las organizaciones sociales que exigen fiscalías autónomas e independientes?

“Espero los atienda y pida a sus partidos que cancelen la simulación y abran un proceso auténtico para tener un fiscal o fiscal mujer profesional y autónomo. Le pido que Ernestina Godoy renuncie, por decencia, a su aspiración”, dijo Gálvez.

“Usted me responderá en unos minutos y tiene dos opciones: si acepta lo que le digo y quiere hacer bien su trabajo, cuente con los legisladores del Frente Amplio por México. Pero seguro me dirá que esto no es asunto de su competencia.

“Y si esa llega a ser su respuesta desde ahora le digo que me apena no entienda sus funciones y por ello le vuelvo a recomendar que lea el artículo 27 de la Ley de la Administración Pública Federal. Verá que sí es su obligación todo lo relacionado a la política interior, al fortalecimiento de las instituciones, a la relación con otros poderes y órdenes de gobierno, a los acuerdos políticos y a la gobernabilidad. Usted decida si quiere dar resultados o pretextos”, concluyó Gálvez.

Respuesta de Alcalde

En su respuesta, Alcalde –quien agradeció “mucho” las preocupaciones de la senadora Gálvez– rechazó que haya desilusión con el gobierno.

En ese contexto citó “las encuestas que han venido saliendo y que se hacen alrededor del país, donde hoy nuestro Presidente tiene una aprobación de cerca del 70 por ciento de las mexicanas y de los mexicanos”.

“Hemos visto, y me ha tocado acompañar al Presidente, por ejemplo, ahora en el Tren del Istmo, también en el Tren Maya, y se eriza la piel de ver a las mexicanas, a los mexicanos el reconocimiento que existe, de que existe este tipo de infraestructura que les va a traer bienestar a su población”, destacó Alcalde.

Consideró que los avances en materia de infraestructura se han logrado porque no se imponen las obras: “Hoy se cambió la lógica, hoy se trata de convencer a las comunidades, de consultarlas”, consideró.

Planteó que el tema de los recursos del Poder Judicial está en manos de los diputados, quienes, confió, “actuarán con absoluta responsabilidad”.

Y sobre el tema de las fiscalías, reviró con el caso de la fiscalía de Morelos y el caso de la presunta implicación de su titular Uriel Carmona en un caso de feminicidio.

“Sí me llama la atención porque es uno de los casos que precisamente nosotros en la Secretaría de Gobernación hemos dado seguimiento, el caso del fiscal de Morelos que trató de modificar una serie de elementos probatorios para identificar un feminicidio.

“Y por eso hemos venido dando seguimiento, hemos venido denunciando y hemos venido acompañando también a la Fiscalía para que no haya impunidad de nadie, ni siquiera del caso de un fiscal de una entidad federativa que considere pueda modificar las evidencias de feminicidios”, respondió Alcalde.