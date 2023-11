Oposición despotrica contra la 4T por Otis; Morena y aliados denuncian campaña “carroñera” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Partidos afines a la Cuarta Transformación y opositores en la Cámara de Diputados se enfrascaron en un debate de recriminaciones mutuas a causa de la devastación provocada en Guerrero por el huracán Otis.

Mientras representantes del PAN, PRI y PRD despotricaron contra la reacción del gobierno federal frente a la tragedia, legisladores de Morena y sus aliados acusaron a sus rivales de emprender una “campaña carroñera”.

Entre los pronunciamientos más duros estuvo el de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, quien cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladara a la zona del desastre en un vehículo que quedó varado.

“Y ahí empezó además la extensión del circo de la mañanera, primero con el desconocimiento de la situación, luego con un show a donde el tirano de Palacio va con su corte en carretera buscando no llegar, distrayendo recursos.

“Como el damnificado no era él, él se tenía que hacer el damnificado. Aquí no podemos evitar decirlo, una vez más Los Simpson tenían razón, un burro transportándose en un Jeep”, dijo la perredista desde la tribuna.

La priista Melissa Vargas pidió a Morena y aliados reconocer que fue su error desconocer el Fonden y calificó de engañosa y maquiavélica la propuesta de usar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción. "¿Por qué no mejor usan el guardadito que tienen del Tren Maya de cerca de 50 mil millones de pesos", retó.

Señaló que el neoliberalismo se ha convertido en el mejor pretexto de Morena ante cualquier falta de resultados. “El problema no somos la oposición, dejen de concentrar sus esfuerzos en denostarnos, mejor pónganse a trabajar por México”, demandó.

El panista Gabriel Quadri dijo que los impactos del huracán “han sido brutales” y Acapulco “podría quedar en ruinas durante décadas en un escenario inercial, y sin una batuta externa y sin un catalizador institucional, político y financiero determinante”.

Dijo que es imperativo desaparecer los poderes locales en Acapulco, “sumidos en la ineptitud y en la estulticia”, y pidió crear por ley una nueva instancia de gobernanza que planee, proyecte, construya, administre y opere la reconstrucción, el cual dependa de la Federación.

El petista Gerardo Fernández Noroña consideró que el tema es importante y el tono debe ser de altura de miras. Sin embargo, denunció que existe una “campaña carroñera” cuando nunca en la historia del país se había atendido a los damnificados como lo hace el actual Gobierno Federal.

“Yo lo único que haré es responder a la campaña miserable, canalla, carroñera, infame, de la derecha mexicana y particularmente de Acción Nacional. Uno pensaría que no es posible degradarse más políticamente y la derecha nos sorprende demostrando que sí es posible”, aseveró.

Denunció una campaña de no donar y que los apoyos son quitados por la Guardia Nacional y etiquetados por el gobierno. “Han sido mentiras podridas, infames, que la derecha ha enderazado en esta tragedia”.

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Morena, aseguró que el Fonden no desapareció, sino que se transformó y se le quitó la opacidad y se puede saber dónde están los recursos.

Señaló que es mentira que se detenga a la ciudadanía en las carreteras y se le quite la ayuda que llevan a Guerrero e hizo votos para que la Cámara de Diputados, gobiernos estatales y municipales aporten. "No va a pasar su campañita", advirtió, "que no los engañe esta carroñera oposición".

Durante su intervención, diputados de Morena se acercaron a la tribuna para mostrar imágenes del apoyo a damnificados en Guerrero.