Sheinbaum y Delgado reivindican a Rommel Pacheco: pasó de ser “traidor a México” a “enorme orgullo”

MANZANILLO, Col. (proceso.com.mx).- El clavadista olímpico Rommel Pacheco, diputado federal panista acusado por Morena en 2022 de ser “traidor a México” por votar contra la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este día fue reivindicado y calificado como motivo de “un enorme orgullo” por la aspirante presidencial morenista Claudia Sheinbaum, luego de que el viernes pasado el deportista se sumó a su campaña.

Durante la asamblea realizada en esta ciudad, dentro de su gira “La esperanza nos une”, con Rommel Pacheco ubicado muy cerca de ella en la primera fila del presídium, la exjefa de Gobierno de la CDMX preguntó a los asistentes quién no lo vio en la televisión cuando estuvo en las Olimpiadas y, tras constatar que “todos” lo habían visto, prosiguió:

“¿Y qué sentimos? Un enorme orgullo —¿cierto o no?—, de que las mexicanas y mexicanos llegamos tan lejos; pues alguien como Rommel, como muchos deportistas de nuestro país, han levantado la mano y dijeron: yo quiero estar ahí, donde está el pueblo de México, en la Cuarta Transformación de la vida pública; no queremos estar en ningún otro lugar”.

Y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien en abril de 2022 encabezó la campaña para exhibir a los legisladores “vendepatrias”, que como Rommel Pacheco votaron contra la reforma eléctrica, fue el encargado de dar este domingo la bienvenida al clavadista, de quien ahora destacó “su profundo amor a México”:

En su discurso, previo al de Claudia Sheinbaum, Delgado expresó: “Déjenme presumirles que un joven que ha representado orgullosamente a nuestro país en las Olimpiadas, que le tiene un profundo amor a México y es un gran ser humano, dijo ‘es tiempo de definiciones y me voy a tirar el clavado más perfecto de mi vida’ y tenemos aquí a Rommel Pacheco”.

Después de estrechar la mano del todavía legislador y de que éste saludó de beso a Sheinbaum, Mario Delgado prosiguió: “¡Bienvenido, Rommel, a nuestro movimiento, bienvenido al lado correcto de la historia; desde ahora te adelanto que vas a ser muy feliz porque en este movimiento no hay mayor satisfacción, y en política no hay mayor satisfacción, que alinear lo que uno piensa, sus ideas, con lo que uno siente; sus sentimientos, con lo que uno hace, con sus acciones; esa es la mayor satisfacción que vas a tener en política y eso sólo se logra en Morena”.

Así también, entre los personajes colimenses que este día se sumaron al proyecto de Sheinbaum, destacó el caso del empresario Leoncio Morán Sánchez, excoordinador estatal de Movimiento Ciudadano, partido por el que en 2018 fue presidente municipal de Colima y candidato a la gubernatura en las elecciones de 2021. Antes, en 2003, ya había sido alcalde de la capital del estado bajo las siglas del PAN.

A Morán Sánchez, durante el evento le correspondió sentarse junto a la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, con quien tuvo fuertes confrontaciones durante la campaña de 2021 por la titularidad del Poder Ejecutivo.

En el debate celebrado entonces, Leoncio Morán calificó a Indira Vizcaíno como “la candidata del PRI que ahora se disfrazó de Morena”, pues después de haber sido diputada federal y presidenta municipal de Cuauhtémoc por el PRD, en 2016 aceptó el nombramiento de secretaria de Desarrollo Social por parte del entonces gobernador priista José Ignacio Peralta Sánchez, puesto en el que permaneció poco más de un año.

En ese contexto, Morán Sánchez cuestionó: “Indira, te lo pregunto con mucho respeto: ¿Trabajaste o no para Nacho Peralta? ¿Fuiste o no su secretaria de Desarrollo Social? ¿Estuviste al servicio del PRI, sí o no? No te enojes, no te lo tomes personal”.

Sin responder, Vizcaíno contraatacó: “El Leoncio cree que todos son de su condición. Decía mi abuelo: cuando el diablito reza es que engañarte quiere (en alusión al apodo de Morán, ‘El Diablo’). Lamento tu actitud, sin propuestas y agresiva. Pero entiendo tu desesperación: qué frustrante debe ser para un macho que quien gobierne en Colima vaya a ser una mujer. No es la primera vez que le haces el trabajo sucio al PRIAN. En cuatro ocasiones te han mandado como su empleado para impedir la alternancia, pero ahora les vas a fallar. Qué irónico, mientras tú vas a perder por cuarta vez la Cuarta Transformación llegará a Colima”.

Tras conocerse este domingo el apoyo de Leoncio Morán al proyecto de Claudia Sheinbaum, en las redes sociales surgieron suspicacias en el sentido de que pudo ser motivado por una probable negociación política, pues en los días previos el Congreso del Estado (bajo control de la gobernadora morenista Indira Vizcaíno) exoneró al exalcalde emecista en un juicio político.

La demanda contra Morán había sido promovida por el Sindicato del Ayuntamiento de Colima por el presunto desvío de 53 millones de pesos que debían haber sido depositados al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol) y se habrían utilizado en otro concepto del gasto municipal.

Además de Rommel Pacheco y Leoncio Morán, entre otros firmantes del Acuerdo de Unidad para la Transformación impulsado por Sheinbaum se encuentran empresarios aduaneros, representantes de productores, líderes sindicales, académicos e integrantes de organizaciones sociales.

Por la mañana, un camión que transportaba del municipio de Minatitlán a Manzanillo a 35 personas que pretendían asistir a evento de Sheinbaum, se quedó sin frenos al llegar a la llamada Curva de los Músicos, pero el conductor logró controlar la unidad y ningún pasajero resultó herido.